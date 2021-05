Con questo trucco che pochi conoscono cucineremo delle frittelle alle zucchine croccanti fuori e morbide dentro in soli 10 minuti

Fra le varie ricette perfette per un week end, da passare finalmente in compagnia, non possono mancare quelle fritte. Un grande classico sono sicuramente le frittelle di zucchine. Sono amate proprio da tutti, grandi e piccini. Realizzarle è abbastanza semplice e veloce, ma a volte incontriamo degli inconvenienti. Spesso infatti, vengono mollicce, poco croccanti e intrise di olio. Peggio del peggio, a volte il centro rimane crudo. Con questo trucco che pochi conoscono però cucineremo delle frittelle alle zucchine croccanti fuori e morbide dentro in soli 10 minuti.

Ingredienti

a) zucchine 400 g;

b) parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g;

c) farina 00 250 g;

d) lievito di birra secco 2 g;

e) acqua a temperatura ambiente 225 g;

f) sale fino 10 g;

g) olio di arachidi q.b.;

h) sale fino q.b.

Per prima cosa selezioniamo delle zucchine dolci, generalmente di formato più piccolo. Laviamole accuratamente ed eliminiamo l’estremità col picciolo. Grattugiamole a grana grossa e lasciamole in un colino per almeno 30 minuti. Per accelerare i tempi, possiamo sempre posizionare un peso sopra di essa. Infatti, l’obiettivo è estrarre più acqua possibile. Questo sarà essenziale perché le frittelle si cuociano completamente e gli ingredienti si leghino.

Intanto setacciamo insieme farina, lievito e due pizzichi di sale. Aggiungiamo l’acqua a filo avendo cura di non formare grumi. Otterremo una pastella abbastanza elastica e resistente. Aggiungiamo il parmigiano e poi le zucchine grattugiate. Lasciamo l’impasto a riposare per tre ore. Ricordiamoci di coprire la ciotola con della pellicola trasparente.

Passato questo tempo, mettiamo dell’olio a cuocere. Versiamone abbastanza da permettere alle frittelle di immergersi completamente. Con due cucchiai formiamo delle polpette con la pastella e immergiamole direttamente nell’olio una volta caldo. Dobbiamo assicurarci però che questo abbia raggiunto la temperatura giusta. Per farlo possiamo inserire una piccolissima quantità di pastella nell’olio. Se questa sfrigola tornando subito a galla, l’olio è pronto.

Rigiriamo le frittelle dopo un paio di minuti per creare una doratura uniforme. Il trucco è posizionare solo tre o quattro frittelle alla volta nella padella. Infatti, metterne troppe abbassa troppo la temperatura dell’olio. Questo allungherà i tempi di cottura riempendo le frittelle di olio e non cuocendole abbastanza all’esterno. Una volta dorate posizioniamole su della carta assorbente e saliamo.

