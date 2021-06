Il ventilatore elettrico da tavolo è indispensabile nei piccoli appartamenti, nei negozi e negli uffici dove lavorano persone che non sopportano il condizionatore. Fa circolare l’aria e dona benessere immediato, senza causare raffreddori e polmoniti alle persone dalla salute più cagionevole.

Ma ogni volta che inizia a far caldo, bisogna andare a prenderlo. Lo abbiamo stipato nel ripostiglio o in soffitta e dobbiamo dare una pulita alle pale e alla griglia perché il nostro compagno dell’estate ha addosso tutta la polvere dell’inverno.

Bisogna fare, insomma, il classico lavoretto con detergenti e spugnette che tutti scansano. Ma per fortuna ora l’incubo è finito. Con questo trucchetto possiamo pulire il ventilatore elettrico a pale in due secondi senza muovere neanche un dito. Il sistema è vecchiotto, lo conoscevano già le nostre nonne ma continua ad essere geniale. Lo hanno scoperto gli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa.

Guarda chi si rivede, aceto e bicarbonato

Aceto e bicarbonato sono gli ingredienti base delle nostre pulizie di casa green e low cost. Li utilizziamo normalmente per igienizzare in pochi minuti ripiani e scomparti del frigorifero, eliminando i cattivi odori che spesso vi si annidano.

Ma stavolta la pulizia del ventilatore sarà perfetta, e soprattutto a fatica zero, se useremo questo trucchetto fantastico nato negli anni Sessanta. Se aceto e bicarbonato dobbiamo andare a comprarli al supermercato perchè ne siamo sprovvisti, non dimentichiamo di aggiungere una rete di limoni. Perché il tempo che risparmieremo con questo trucchetto geniale, possiamo impiegarlo, utilizzando sempre questi ingredienti e succo di limone, per regalarci piedi morbidissimi.

Per pulire il ventilatore in due secondi, riempiamo una pentola di acciaio con mezzo litro di aceto di vino bianco dopo aver messo sul fondo tre grossi cucchiai di bicarbonato di sodio.

Mescoliamo bene e versiamo in uno spruzzatore per le piante. A questo punto irroriamo ben bene il ventilatore, copriamolo con un sacco di plastica resistente e azioniamolo alla massima potenza.

Lo sporco sparirà dalle pale e dalle griglie, finirà liquefatto sul fondo del sacchetto e dovremo solo stare attenti a non rovesciarlo per terra.