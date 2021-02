Lo scrub per il viso e per il corpo è un importante trattamento di bellezza. Uno scrub di tutto rispetto toglie le impurità in profondità e ridona alla pelle una maggiore elasticità. Si sa come l’esfoliazione rimuove lo stato superficiale della cute e ne favorisce il rinnovamento cellulare rigenerandola. La cura della pelle parte proprio dalla pulizia e gli ingredienti con i quali andremo a comporre il nostro scrub sono fondamentali per ottenere un vero beneficio.

L’aspetto curativo

Ciò che è curativo per la pelle deve avere sostanze vitaminiche che assunte regolarmente nel tempo favoriscano quell’aspetto di pelle compatta e luminosa. Ma tra i tanti scrub che troviamo in giro molte volte non sappiamo quale scegliere. Perché quindi non provare a fidarci di un buono scrub fatti in casa? Andiamo a vedere come con questo trattamento si può riconoscere una pelle bella e curata.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ricetta

400 grammi di sale o zucchero di canna

220 millilitri di olio vegetale mandorle, sesamo o cocco

10 gocce di olio essenziale di rosmarino o limone

Succo di mezzo limone o succo di fragola

Qualche foglia di rosmarino

Gli oli tonificanti sono i più indicati. I migliori sono quello di rosmarino, menta, limone, coriandolo, lavanda e cannella.

reparazione

In una ciotola versiamo lo zucchero o il sale e l’olio vegetale fino ad ottenere un composto piuttosto omogeneo. Se si desidera si possono anche miscelare oli diversi così da ottenere una fragranza con diversi profumi. Alla miscela aggiungiamo anche il succo di mezzo limone e qualche fogliolina di rosmarino. In questo modo lo scrub avrà anche proprietà antiossidanti e astringenti. Possiamo provare una variante del composto aggiungendo il succo di fragola al posto del limone. Una volta miscelato il tutto, possiamo riporre il nostro scrub all’interno di un barattolo di vetro. Il consiglio è di conservare la miscela lontana da fonti di calore. Ed ecco come con questo trattamento si può riconoscere una pelle bella e curata.

Ricordiamo che dopo questo trattamento è necessario idratare abbondantemente tutta la pelle con una crema appropriata.