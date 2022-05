Con questo tour di 7 giorni possiamo scoprire isole rilassanti spendendo poco e ammirando strapiombi da urlo e sabbia dorata

Il viaggio ha sempre una motivazione che va oltre il semplice relax o il divertimento. Spesso è la curiosità di conoscere la meta turistica nei suoi aspetti più autentici a spingerci nella scelta, soprattutto quando le bellezze naturalistiche offrono una varietà spettacolare.

Le mete turistiche greche sono molto conosciute, durante l’alta stagione le isole sono tra le più frequentate. Eppure, ce ne sono alcune meno batture in grado di offrirci scorci meravigliosi e scoperte incredibili. È il caso di Alonissos la più lontana delle Sporadi, caratterizzata dalla presenza di un parco marino e della natura circostante che protegge tartarughe e foche monache.

Dall’Italia si arriva in aereo fino a Skiathos, quindi tramite traghetto si raggiunge il porto di Patitiri. Gli alloggi hanno prezzi convenienti, si trovano mini appartamenti attrezzati che permettono di evirare i villaggi turistici più affollati. L’isola ci offre tranquillità, natura e mare cristallino, la vita notturna è limitata.

Sport e natura

La spiaggia più bella dell’isola si chiama Rousoum, mentre il villaggio di Votsi è famoso per le case bianche costruite sulle scogliere. A Steni Vala c’è un piccolo villaggio di pescatori dove poter mangiare con vista mare a prezzi veramente vantaggiosi.

Spostandoci verso le Cicladi, vicino alla Turchia, troviamo Amorgos, la parte più autentica della Grecia, con strapiombi mozzafiato e natura incontaminata a perdita d’occhio. Non è facile da raggiungere, si arriva tramite traghetto da Santorini, Naxos o Atene. Ad Amorgos la vacanza va vissuta senza fretta o patemi.

Ci si può rilassare, fare trekking e sport acquatici e passeggiare immersi in un paesaggio incantato. I paesini arroccati sono tanti e visitarli è un’esperienza indimenticabile. Il Monastero di Chozoviotissa è sopranominato il gioiello dell’Egeo ed è una spettacolare costruzione a picco sul mare. Anche i bambini sono al sicuro in quest’isola. Molte spiagge hanno mare poco profondo e sabbia dorata, fare il bagno è divertente e i tramonti rimangono nel cuore.

Con questo tour di 7 giorni possiamo scoprire isole rilassanti spendendo poco e ammirando strapiombi da urlo e sabbia dorata

Se abbiamo deciso di fare una settimana di vacanza e vedere più posti, possiamo concludere con un’ultima visita verso l’isola di Ikaria. Si trova vicino a Mykonos, è un’isola grande della parte Nord dell’Egeo che attira turisti appassionati di terme e benessere. Nella parte Sud dell’isola ci sono sorgenti calde immerse in una natura che permette diverse attività sportive appassionanti. Si può girare in bici e fare surf alla spiaggia di Mesakti. La stagione calda che si prolunga vede numerosi turisti approfittare dei prezzi che ribassano per attirare chi va in vacanze tardi.

Il mese di ottobre è molto conveniente e l’autunno da queste parti è davvero particolare. Il clima è piacevolmente caldo, il tempo sembra che si fermi e l’isola acquista un’energia unica. Ikaria è il paradiso degli appassionati di arrampicata. I massi di granito sono ideali per chi vuole cimentarsi in questa specialità. Con questo tour di 7 giorni, le isole greche ci conquisteranno, la loro bellezza è unica al Mondo.

Lettura consigliata

In questa cittadina europea con hotel raffinati sarà possibile rilassarsi non solo in vacanza ma anche lavorando dalla spiaggia