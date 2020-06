Con questo titolo di Stato si può ottenere un forte potenziale guadagno in poche settimane. Torna a scendere in Piazza Affari lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra titoli di Stato italiani e titoli di Stato tedeschi è tornato a ridursi e ad avvicinarsi nuovamente alla soglia di 170 punti. Questo apre a ottime opportunità di guadagno con le obbligazioni governative italiane. In particolare con questo titolo di Stato si può ottenere un forte potenziale guadagno in poche settimane. Di seguito ti indichiamo come fare. Con questo titolo di Stato si può ottenere un forte potenziale guadagno in poche settimane

Il calo dello spread è molto probabilmente dovuto al miglioramento delle aspettative sulla crescita economica in Europa, per il secondo semestre e il 2021. Ovviamente il calo del differenziale di rendimento ha fatto tornare l’interesse sui titoli di Stato italiani che presentano ottime occasioni di guadagno. Basta adottare delle strategie che puntino a ottenere delle plusvalenze in conto capitale.

Infatti il calo dello spread fa salire i prezzi dei Buoni del Tesoro poliennali. E più la loro scadenza è lontana, più i prezzi sono sensibili alla riduzione del differenziale.

Acquistare adesso il BTP trentennale, scadenza settembre 2050 (Isin: IT0005398406), per poi rivenderlo tra qualche mese, potrebbe rivelarsi una scommessa vincente.

Strategia per guadagnare col BTP trentennale

Oggi il BTP quota attorno a 104 centesimi, 13 centesimi in più del minimo toccato il 21 aprile attorno a 91 centesimi. Quota, tuttavia, ancora lontano dai massimi di 112,6 centesimi toccati il 21 febbraio, prima del forte ribasso di mercato.

Si potrebbe acquistare oggi il BTP attorno ai 104 centesimi, scommettendo che nelle prossime settimane possa ritornare verso i 112 centesimi. A quel punto si potrebbe rivenderlo. In termini monetari si tratterebbe di investire oggi 1040 euro per ogni BTP. Arrivando a quota 112 centesimi si potrebbe rivenderlo e ricavare 1120 euro con un guadagno di 80 lordi per ogni BTP in portafoglio