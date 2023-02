Con questo strumento da cucina la fettina di carne sarà più morbida e tenera

Non sai come rendere la carne che compri al supermercato più morbida e veloce da cucinare? ecco cosa forse dovresti comprare al negozio…

Quando prepariamo le ricette è necessario conoscere tutti i trucchetti essenziali affinché la riuscita sia ottimale. Ad esempio, quando cuciniamo la carne, è importante fare alcune cose. La prima di tutte è la scelta. Bisognerà scegliere la carne giusta a seconda di ciò che dobbiamo andare a preparare. Ci sono carni grasse e non, carne da fare arrosto e carni da impanare. C’è però uno strumento in particolare che può rendere la nostra ricetta ancora più buona: il batticarne.

Che cos’è?

Un batticarne non è altro che uno strumento da cucina. Serve per schiacciare la carne, il pesce o altri ingredienti. È una sorta di martello che va a frantumare le parti più grossolane dell’alimento. In questo caso proprio nella carne ci potrebbe servire. Infatti capita che ci sono alcuni tagli che siano più grossi. Anche ad esempio il pollo, c’è a chi piace sottile e il batticarne soddisferà le nostre scelte.

Con questo strumento da cucina la fettina di carne sarà più buona del solito

La funzione del batticarne quindi ci sembra molto ovvia. Andare a rendere più sottile la superficie di un alimento a cosa potrebbe servire? Ovviamente alla cottura. Un taglio di carne grosso ci metterà più tempo a cuocerci di un taglio sottile. Inoltre viene anche consigliato per rendere la carne molto più morbida.

Quando utilizzarlo

Esistono due tipologie di batticarne. Entrambi presentano un manico, quello che va a cambiare è la “faccia” che andrà poi ad avere contatto con la carne. Infatti c’è la faccia appuntita e la faccia piatta. Quella piatta serve per rendere, come dicevamo prima, piatta la superficie dell’alimento. Quella appuntita ha invece un’altra funzione. Infatti quelle piccole protuberanze andrebbero a rompere i tessuti connettivi della carne. Inoltre servirebbe anche per rompere le ossa di varie tipologie di carne.

Come utilizzarlo e consigli

Quando compriamo un nuovo batticarne, la prima cosa essenziale da fare è sterilizzarlo. Questo perché bisogna considerare che gli utensili da cucina che troviamo nei negozi sono soggetti a continue contaminazioni da parte di microbi. La prima bella cosa da fare sarà quindi mettere in acqua con un po’ di disinfettate il batticarne. Va bene anche con un po’ di bicarbonato. Successivamente andiamo a pensare al taglio della carne. Ne dobbiamo scegliere uno di qualità e che sia adatto alla ricetta da proporre. Una volta preso, prendiamo un tagliere da cucina, sul quale andremo a tagliare a fettine la carne. È arrivata l’ora di usare il batticarne. Posizioniamolo sulla carne e andiamo a fare dei movimenti rotatori fino a quando non otteniamo lo spessore che desideriamo.

Possiamo assottigliare la carne anche posizionandola tra due fogli di carta da forno e usare un mattarello. Ed ecco come con questo strumento da cucina la fettina di carne che andremo a consumare avrà quel qualcosa in più che prima mancava. Adesso possiamo sorprendere i nostri invitati con un delizioso secondo piatto a base di carne.