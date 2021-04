I vasi in terracotta sono da sempre utilizzati per contenere le nostre piante da esterni: con il tempo però questi tenderanno a sporcarsi e a macchiarsi. Sfortunatamente, farli tornare come prima non è così semplice come con i vasi in vetro o di plastica. Proprio per questo motivo oggi vogliamo spiegare come fare: con questo straordinario metodo i vasi in terracotta torneranno puliti e come nuovi con un solo gesto.

Perché scegliere il vaso in terracotta

La terracotta è un materiale ecologico e della tradizione. Sceglierlo, dunque, ci permetterà di non inquinare una volta che decideremo di doverlo smaltire. Questo però non è l’unico motivo: infatti la terracotta, oltre ad essere un materiale ecologico, è anche molto poroso. Questa sua caratteristica lo rende perfetto in quanto permette di lasciare evaporare l’acqua in eccesso ed è anche permeabile all’aria. Questo materiale, inoltre, è un ottimo isolante e quindi protegge le nostre piante dagli sbalzi di temperatura. Infine, il vaso in terracotta è perfetto per quelle piante che amano terreni sciolti e temono i ristagni idrici. Scopriamo adesso come con questo straordinario metodo i vasi in terracotta torneranno puliti e come nuovi con un solo gesto.

Come pulirli

Per pulire i vasi in terracotta abbiamo bisogno di pochi e semplici ingredienti. Dopo aver liberato il vaso da eventuali residui di terriccio, mettiamo dello sgrassatore preferibilmente naturale su una spugna morbida. Dopo aver deterso tutta la superficie in questo modo, prepariamo una pasta mettendo mezzo bicchiere di bicarbonato e due cucchiai d’acqua in un contenitore. Mescoliamoli fino ad ottenere un composto pastoso ed applichiamolo su una spugna. Passiamo il composto su tutta la superficie interna ed esterna del nostro vaso in terracotta e lasciamolo agire per circa 30 minuti. Con un panno morbido, dopo il tempo di posa, eliminiamo il composto insistendo sulle macchie più ostinate ed asciughiamo il nostro vaso. Il vaso in terracotta sarà come nuovo senza aver speso molto tempo e soldi in prodotti per la pulizia.

