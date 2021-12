Voglia di dolce e non c’è ne tempo o voglia di passare qualche ora in cucina? Ecco che con questa favolosa ricetta si potrà colmare quel vuoto di felicità che solo i dolci possono dare. Si tratta di uno spettacolare dessert goloso e raffinato, pronto con pochissimi ingredienti e in soli 3 minuti sbalordiremo tutti gli ospiti, anche i più piccini.

Realizzato con la pasta sfoglia che si può preparare in casa, o comprare il rotolo di pasta fresca da infornare o addirittura acquistare le sfoglie già pronte per dolci direttamente al supermercato. Questo dolce golosissimo è davvero una tentazione da concedersi senza troppe domande per i suoi pochi ingredienti e pochissimi zuccheri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

La millefoglie al tiramisù

Un dolce facile e veloce da realizzare, che farà davvero impazzire tutti e finendo in batter d’occhio. Questo goloso dolce si abbina ad ogni tipo di menù ed è perfetto per concludere un pasto domenicale o durante ricorrenze o feste.

Una goduria da concedersi e da replicare per ogni occasione. La pasta sfoglia friabile e croccante è perfetta da abbinare alla soffice e vellutata crema al tiramisù.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

250 gr di mascarpone;

una tazzina di caffè;

400 ml di panna fresca zuccherata;

cacao amaro.

Con questo spettacolare dessert goloso e raffinato pronto in 3 minuti sbalordiremo tutti gli ospiti anche i più piccini

Procedimento

Iniziare a prendere il rotolo di pasta sfoglia quadrata che dovrà essere aperto e diviso in 3 parti uguali. Prendere i tre pezzi di pasta e stenderli su una teglia foderata da carta da forno, bucherellarli con una forchetta, spargere un po’ di zucchero e infornare a 190°C per circa 15 minuti.

La pasta sfoglia crescerà, si dorerà al punto giusto e lo zucchero creerà una patina croccante e perfetta per la nostra sfoglia. Dopo la cottura, maneggiare le sfoglie delicate con cura e lasciarle raffreddare.

Nel frattempo passare alla crema, quindi prendere un recipiente e versare la panna fresca da frigorifero e montarla a neve con l’aiuto delle fruste elettriche. Poi aggiungere pian piano con una paletta in silicone il mascarpone ed infine il caffè, facendo attenzione a non smontare la panna, quindi amalgamare con un movimento dall’alto verso il basso.

Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, prendere la crema ed utilizzare una sac à poche per ottenere un effetto finale da pasticcere.

Quindi, prendere la prima sfoglia e fare uno strato di ciuffi coreografici di crema. Fare lo stesso passaggio con la seconda sfoglia e anche con la terza, spolverando infine con il cacao amaro. Riporre in frigo per almeno un paio d’ore prima di servire.

Letture consigliate

Ecco la gustosa versione del tiramisù senza caffè pronta in 20 minuti