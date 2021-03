I gatti sono animali speciali e meravigliosi, ma spesso sono in grado di spiazzarci con i loro comportamenti. A qualcuno di noi sarà capitato di notare che il gatto tende graffiare il divano. Questo comportamento, se reiterato nel tempo, lo rovinerà irrimediabilmente. Pertanto, è necessario capire perché il gatto si comporta in questo modo ma soprattutto come farlo smettere. In questo articolo oggi spieghiamo come con questo semplice trucco il gatto non graffierà più il nostro divano.

Perché graffiano i divani?

Questa brutta abitudine è dettata da due motivazioni principali: i gatti graffiano il nostro divano principalmente per farsi le unghie e per marcare il territorio. Marcare il territorio è un atteggiamento innato nel gatto che spesso si manifesta a causa di una sua insicurezza, agitazione o stress. Anche rifarsi le unghie per il gatto è un modo per marcare il territorio e il divano, oltretutto, è fatto di un materiale che i gatti amano molto. Ecco perché spesso ne sono bersaglio. Per questo motivo oggi vogliamo spiegare come con questo semplice trucco il gatto non graffierà più il nostro divano.

Una soluzione semplice

Spesso il gatto graffia il nostro mobilio per noia, pertanto dobbiamo assicurarci che egli abbia i suoi spazi, i suoi oggetti e le sue valvole di sfogo. È importante in primis dotare la nostra casa di diversi tiragraffi, in maniera da non fargli mancare gli spazi adatti per marcare il territorio.

Se ancora questo non dovesse bastare, possiamo usare degli oli essenziali: con questo semplice trucco il gatto non graffierà più il nostro divano. Infatti, gli oli essenziali, come tutti gli odori intensi, sono odiati dai nostri gatti poiché possiedono un olfatto molto sviluppato. Consigliamo dunque di prendere un panno in microfibra e versarci sopra qualche goccia di olio essenziale: possiamo usare la menta, il limone, la lavanda che sono fragranze forti e gradevoli. Con questo panno, strofiniamo la superficie del nostro divano, sia davanti, sia dietro e per bene tra i cuscini: in questo modo i gatti ne sentiranno l’odore e ne resteranno lontani.

