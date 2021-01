A volte fare la spesa può essere un salasso, soprattutto se si ha una famiglia piuttosto numerosa. Quando arriviamo alla cassa e vediamo l’importo finale, ci sorprendiamo, ci sembra davvero troppo alto per quello che abbiamo preso.

Il fatto è che se mettiamo tanti soldi nella spesa, poi contando anche affitto e bollette ci resta un po’ troppo poco denaro. Vorremmo quindi avere qualcosa di più in tasca, da poter spendere anche per qualche uscita con gli amici, oppure per organizzare una bella vacanza. Ancora meglio, se si mette da parte qualcosa si può iniziare ad investire, magari seguendo i consigli di ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Allora è necessario trovare qualche modo per non spendere troppo. Per fortuna possiamo dare un consiglio: con questo semplice metodo, il risparmio al supermercato è garantito.

Precisione e disciplina

Quando si tratta di risparmiare, le parole d’ordine non possono che essere queste: precisione e disciplina. Sappiamo bene che queste due sono spesso associate alla vita dei militari più che a persone che fanno la spesa, però in questo caso possiamo prendere spunto da loro.

La prima regola è quella di fare una lista della spesa, ed attenersi strettamente a quella. Sappiamo che girando per le corsie del supermercato troviamo qualche prelibatezza che vogliamo portarci a casa, e solo per golosità. Il nostro carrello infatti è già bello pieno, però vorremmo proprio provare quel dolce o quella bottiglia di vino. Resistiamo alla tentazione e ridurremo così un po’ l’importo della nostra spesa. Ripetendo ogni volta che andiamo al supermercato, vedremo un risparmio consistente

Un ulteriore consiglio

La seconda regola si segue al ritorno dal supermercato. Se vediamo che lo scontrino è più alto del previsto, controlliamolo ed andiamo a vedere che cosa ci costa così tanto. Poi, vediamo se l’oggetto “colpevole” è una spesa necessaria oppure no. E se non lo è, la prossima volta evitiamo l’acquisto.

Poi certo stiamo attenti a non esagerare, poiché nutrirsi bene e comprarsi anche qualche cosa di sfizioso va fatto, perché rende la vita più felice. Come sempre, bisogna bilanciare i vari aspetti per ottenere il massimo dalle nostre abitudini.

Con questo semplice metodo, il risparmio al supermercato è garantito. Magari ci vorrà un po’ di pratica, ma applicandolo con costanza i risultati si vedranno. Non è nulla di complesso, va solo seguito con disciplina.