In primavera siamo tutti soggetti a un fenomeno molto antipatico: la caduta dei capelli. Un fenomeno che assilla, purtroppo, il 20% delle donne in età adulta. I motivi che causano la caduta dei capelli sono tanti e di natura diversa. In molti casi il problema è di natura genetica e quindi più difficile da risolvere. Ma la maggior parte delle volte la caduta dei capelli è causata da abitudini e stili di vita sbagliati. Stress, smog, inquinamento atmosferico, alimentazione scorretta, detergenti per capelli molto aggressivi, l’uso scorretto di phon e piastre possono favorire questo problema. Per fortuna la natura viene sempre in nostro soccorso.

Olio essenziale di lavanda

L’olio essenziale di lavanda, quello che si può acquistare con pochi euro in erboristeria, è un rimedio naturale capace di influenzare due aspetti dei nostri capelli: la caduta e la crescita. L’olio essenziale di lavanda, infatti, ritarda la fase catagen del capello, ovvero quel periodo di stasi del capello prima della caduta. Al tempo stesso stimola la crescita dei capelli aumentando il numero di follicoli piliferi.

Il trattamento

Prima di poter procedere con il trattamento con l’olio essenziale di lavanda è fondamentale verificare eventuali allergie. Basterà applicare qualche goccia sulla pelle e aspettare un paio di minuti. Se non si manifestano allergie, si potrà procedere anche con la cute. Basterà versare 6 gocce di olio essenziale di lavanda in un cucchiaio di olio jojoba. Il composto dovrà essere massaggiato su tutta la cute asciutta e far agire, meglio se con i capelli coperti da un asciugamano, per almeno 1 ora. Dopo si dovrà procedere con la detersione dei capelli, meglio se con uno shampoo naturale e non aggressivo. È consigliabile ripetere questo semplice trattamento, nei mesi di particolare caduta dei capelli, 3 volte alla settimana.

Con questo rimedio naturale si potranno far ricrescere i capelli con solo pochi euro e avere una chioma sana, folta e lucente.

