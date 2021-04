Quanto può essere fastidioso un mobile che non smette di cigolare a ogni minimo contatto. Anzi, ce ne sono alcuni che decidono di scricchiolare di loro spontanea volontà, nel cuore della notte, provocandoci un bello spavento. Ma nell’articolo di oggi vediamo un metodo davvero inaspettato per dire addio a questi inquietanti rumori. Con questo rimedio geniale non sentiremo mai più i fastidiosi cigolii e scricchiolii dei vecchi mobili. Vediamo insieme come fare

Non c’entrano i fantasmi!

Siamo seduti beati sul divano del soggiorno, nessun altro è in casa. Eppure, sentiamo strani rumori sinistri provenire da chissà dove. Rumori metallici o che sembrano venire dalle ante degli armadi. Stiamo tranquilli, non c’entrano fantasmi o malefiche presenze. Dobbiamo ricordare che la nostra casa è viva, anche se non lo sembra. Questo perché è composta da materiali che rispondono alle alterazioni ambientali, producendo rumore. Molte volte un cigolio sospetto non è altro che l’assestamento di travi, tubature e anche mobili ai movimenti e alle variabili condizioni esterne. Ma se proprio non sopportiamo questi rumori, c’è un metodo creativo che risolverà gran parte dei nostri problemi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Con questo rimedio geniale non sentiremo mai più i fastidiosi cigolii e scricchiolii dei vecchi mobili

Se i rumori dei mobili ci fanno letteralmente gelare il sangue possiamo rimediare in una certa misura con un metodo a cui nessuno penserebbe. Gran parte dei cigolii, infatti, viene dalle cerniere delle vecchie ante, di porte, ante e finestre. Per far sì che queste smettano di cigolare il metodo infallibile è usare una matita. Come? Dobbiamo temperare la matita e conservarne i trucioli. Poi, sbricioliamoli all’interno delle cerniere. In questo modo ridurremo l’attrito rendendo più facile lo scorrimento al loro interno. Così, quando apriremo l’anta di un vecchio mobile, finalmente non sentiremo più alcun rumore sgradevole o spaventoso. Per il resto dei rumori, invece, dovremo farci l’abitudine.

Approfondimento

Ecco il sensazionale motivo per cui sempre più persone dormono con una pallina da tennis legata alla schiena