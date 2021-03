Ci sono problemi di casa in cui ci siamo imbattuti tutti. Quello dei barattoli difficili da aprire poi è uno dei più comuni. Magari li abbiamo sigillati noi, ed ora facciamo fatica a riaprirli, non importa quanto ci sforziamo. Per fortuna, esistono diversi metodi che ci permettono di risolvere il problema in modo molto veloce. Oggi vedremo proprio uno di questi: con questo rapido trucchetto aprire barattoli diventa facilissimo.

I vari tentativi per aprire i barattoli

La soluzione ovvia sarebbe quella di fare forza sul tappo fino a quando non si apre. Si utilizza un oggetto sottile, come la lama di un coltello, e si cerca di far passare l’aria attraverso il tappo. Tuttavia non è un trucco che funziona sempre, ed anzi può essere pericoloso. Questo succede soprattutto se facciamo troppa forza ed il coltello ci sfugge.

La soluzione che vedremo è più originale, più semplice e soprattutto, è scientificamente corretta.

Calore e metallo

La stragrande maggioranza dei barattoli ha tappi di metallo, ed è proprio qui che la fisica ci viene in soccorso. I metalli infatti, se sottoposti a basse temperature, tendono a restringersi. Per cui se il vostro barattolo era in frigo, bisognerà perlomeno lasciarlo arrivare a temperatura ambiente per poter aprirlo.

Se poi questo non basta, è sufficiente aumentare la temperatura. Infatti i metalli quando sottoposti a del calore aumentano il loro volume, e questo dovrebbe allentare la presa del tappo sul barattolo. Quindi, tutto ciò che dobbiamo fare è mettere il barattolo sotto l’acqua corrente abbastanza calda per un paio di minuti, e vedremo che il tappo si toglierà in un attimo.

Con questo rapido trucchetto aprire barattoli diventa facilissimo, ma ovviamente prendiamo qualche precauzione. Non vogliamo scaldare troppo il contenuto del barattolo, per cui assicuriamoci che l’acqua tocchi solo il tappo. In questo modo riusciremo ad aprire senza rischiare di danneggiare il gusto del cibo, ed anzi potremo mangiarlo immediatamente. Non danneggeremo neanche il barattolo, quindi potremo riciclarlo facilmente.