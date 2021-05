Le fughe nere tra le piastrelle sono l’incubo di chi ama ordine e pulizia. Pulire perfettamente le “strisce nere” che ci sono sul pavimento, infatti, non è un compito semplice.

La maggior parte delle volte ci si arrende, limitandosi a passare semplicemente lo straccio sul pavimento. Il risultato è che le fughe rimangono sempre nere, sporche e antiestetiche.

Ecco perché, in questo articolo, consiglieremo un metodo utile ed efficace per risolvere il problema. Ci servirà solo un ingrediente, veramente economico e facile da trovare. Infatti, con questo prodotto a cui in pochi pensano puliremo semplicemente e velocemente le fughe del pavimento in modo efficace. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Poche mosse per una pulizia perfetta

Già nell’articolo “Ecco come pulire perfettamente le fughe del pavimento con questo prodotto che abbiamo tutti in bagno” avevamo parlato di come risolvere questo problema. Oggi torniamo sull’argomento, suggerendo un prodotto che è davvero un portento per le pulizie.

Stiamo parlando dell’acido citrico. Questo prodotto è un’ottima scelta perché, oltre ad essere molto efficace, è naturale. Con questo prodotto, finalmente potremo dire addio a tutti i soliti detergenti per la pulizia, dannosi e velenosi per la nostra salute e per l’ambiente.

L’ingrediente segreto che ci aiuterà a risolvere il problema

L’acido citrico si trova soprattutto negli agrumi. I suoi utilizzi sono davvero tantissimi, anche in casa. È efficace come anticalcare, ammorbidente per la lavatrice, detergente per il wc e tanto altro ancora.

Inoltre è un validissimo sbiancante per le fughe delle piastrelle. Basterà miscelare 10 grammi di acido citrico con un litro di acqua e versare la soluzione in uno spruzzino. A questo punto, dovremo spruzzare il liquido sulle fughe, lasciare che agisca per qualche minuto e poi, con una spugna abrasiva, strofinare.

Con un po’ di pazienza e olio di gomito, noteremo subito che le fughe saranno più pulite. Dunque, ecco perchè con questo prodotto a cui in pochi pensano puliremo semplicemente e velocemente le fughe del pavimento in modo efficace.