Quante volte ci è capitato di non sapere cosa fare per terminare un pasto oppure cosa offrire ad amici e parenti se vengono a trovarci? Invece dei soliti pasticcini o biscotti, si può ovviare a questa necessità con un dolce molto particolare e poco conosciuto.

Questa ricetta è infatti molto semplice da preparare e sfiziosa, perfetta quindi per una pausa pomeridiana e per una colazione golosa e non scontata. Stiamo parlando della fregolotta, conosciuta anche con il nome di sbrisolona. Questo dolce è tipico della Marca Trevigiana, ma particolarmente conosciuto in tutto il Veneto. In questo caso, però, proporremo una versione alternativa e rivisitata, ancora più golosa di quella classica. La fregolotta al tiramisù è l’ideale per concludere il pranzo di un compleanno con tante candeline sopra o per una semplice cena a casa con degli invitati. Una vera bomba. Con questo prelibato dolce dell’antica tradizione culinaria veneta stupiremo amici e parenti.

La versione golosa al tiramisù è una vera bomba ed è perfetta per accogliere tante candeline colorate

Vediamo quindi come preparare la fregolotta al tiramisù. Ci serviranno:

300 gr di farina 00 (oppure metà 00, metà di mais);

150 gr di zucchero;

100 gr di panna fresca;

2 uova;

100 gr di burro o 80 ml di olio di semi;

Mezza bustina di lievito;

50 gr di mandorle senza buccia.

Prima di tutto prepariamo la nostra sbrisolona in maniera classica. Uniamo farina, zucchero e burro ammorbidito, non sciolto in una ciotola. Dopo aver dato una prima mescolata, uniamo le mandorle tritate finemente. Montiamo la panna con le fruste e aggiungiamola all’impasto insieme alle uova. A questo punto, amalgamiamo tutti gli ingredienti con le mani in modo grossolano. Deve crearsi una specie di crumble sbriciolato, non deve essere un impasto compatto vero e proprio. A questo punto prendiamo una teglia e rivestiamola con carta da forno. Versiamo il composto e facciamolo aderire bene al fondo. Schiacciamolo con le dita e lasciamo il bordo leggermente più spesso. Dopo aver fatto la base, sbricioliamo sulla superficie il resto dell’impasto e inforniamo a 150° per 45 minuti. Il colore del nostro dolce deve diventare leggermente bronzato, senza scurirsi.

Per la nostra versione del tiramisù ci serviranno 125 gr di mascarpone, qualche cucchiaio di nutella e del caffè. Una volta che la sbrisolona è pronta, la lasciamo raffreddare.

Procediamo distribuendo del caffè con un cucchiaio sopra la fregolotta, in modo da ammorbidire la superficie. Cerchiamo di non esagerare, perché la torta deve essere leggermente bagnata ma non inzuppata. A questo punto mixiamo con delle fruste il mascarpone con due cucchiai di nutella, fino ad ottenere una crema densa e color nocciola. Creiamo uno strato di questa golosità e terminiamo spolverando del cacao amaro. Mettiamo in frigo per mezz’ora, e gustiamo la nostra fregolotta al tiramisù fredda. La base dovrà essere croccante, ma non troppo dura. Quindi controlliamo l’andamento dell’impasto mentre si trova in frigo.

Il contrasto tra la croccantezza sbriciolata della base e la cremosità della superficie sarà da capogiro e tutti vorranno il bis!