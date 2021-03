Con questo piccolo trucco casalingo è possibile eliminare la puzza dalle coperte

In questo periodo, visto l’arrivo della nuova stagione, iniziamo le famose pulizie di primavera.

Le pesanti coperte che abbiamo utilizzato durante l’inverno non servono più. Ed è ora di lavarle e metterle via.

Se rimangono ancora forti odori anche dopo averle lavate, dovremo trovare una soluzione prima di riporle negli armadi. Aspettando l’anno prossimo per riutilizzarle.

Possiamo provare alcuni metodi naturali che ci aiutano a mandare via l’odore in modo economico ed efficiente.

Non dobbiamo preoccuparci, con questo trucco casalingo è possibile eliminare la puzza dalle coperte in modo semplice e veloce.

Basteranno semplici ingredienti che facilmente abbiamo già a disposizione a casa.

Iniziamo immergendo le coperte che puzzano nell’acqua. E lasciamole a mollo per circa cinque minuti.

Dopodiché versiamo all’interno della bacinella 50 ml di alcol, 200 ml di aceto, quattro cucchiai di bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale.

Utilizziamo quelli che preferiamo, come arancia, tea tree, lavanda o limone. Ma le essenze sono davvero tante da provare.

Mescoliamo tutti gli ingredienti, lasciamoli ancora a mollo per due ore circa.

Strizziamo le coperte e mettiamole in lavatrice.

Quando finirà il ciclo della lavatrice, mettiamole ad asciugarle sotto il sole. E vedremo i risultati sorprendenti e tanto desiderati.

Se abbiamo già provato a lavare le coperte in lavatrice ma queste continuano a puzzare e non sappiamo come risolvere la situazione, facciamo così:

prendiamo uno spray vuoto e all’interno versiamoci dell’aceto di mele, succo di limone e circa due cucchiaini di bicarbonato;

facciamo amalgamare tutti gli ingredienti agitando il nostro spray per qualche secondo;

attendiamo che non ci si più la schiuma, che sicuramente si creerà, per poi spruzzare la miscela su tutta la coperta;

facciamolo sia su un lato che sull’altro in modo che la superficie sia completamente coperta;

come precedentemente, mettiamola ad asciugare completamente sotto il sole e via.

La puzza sarà andata finalmente via e potremo iniziare a mettere via il tutto.

Come anticipato, con questo trucco casalingo è possibile eliminare la puzza dalle coperte.