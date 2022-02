Il sugo è uno dei condimenti preferiti da noi italiani per la pasta.

Che sia di pomodoro fresco, sugo semplice da conserva, di carne o con verdure non può mai mancare sulle nostre tavole.

In commercio se ne trovano decine di tipologie e a volte anche scegliere quale preferiamo fa parte del processo.

Ottenere un buon sugo dipende prima di tutto dal pomodoro che utilizziamo. Se lo gradiamo più o meno dolce, più o meno acido, più o meno denso.

In ognuno di questi casi, con questo piccolo segreto anche salutare sarà possibile preparare un formidabile sugo che ci farà ricevere complimenti.

Il sugo a Carnevale

Per le feste è tradizione cucinare ogni sorta di cibo conviviale.

Dalle lasagne ai cannelloni, dal ragù allo spezzatino, il sugo è sempre protagonista.

In particolare a Carnevale, ogni zona d’Italia ha la sua tradizione.

Ad esempio c’è chi cucina i ravioli o chi prepara le polpette. In entrambi i casi, avremo bisogno del pomodoro per condire golosamente il nostro piatto preferito.

Ma se volessimo preparare un sugo di carne con i fiocchi basterà seguire questo semplice consiglio.

Il risultato è assicurato e sarà il migliore che avrete mai assaggiato.

Con questo piccolo segreto anche salutare possiamo preparare un sugo per Carnevale con i fiocchi

Quando siamo intenti a cucinare a volte dimentichiamo alcune regole della cucina.

Una di queste è che il sugo non si sala mai all’inizio.

Per ottenere un sugo buonissimo e saporito al punto giusto, bisogna sempre aspettare di aver ultimato la cottura.

Ma il segreto per ottenere un sugo di carne strepitoso è quello di salare solo la carne, all’inizio, quando si fa rosolare in pentola.

Una volta sigillata la carne, si aggiunge il pomodoro e si fa cuocere per almeno 2-3 ore in base alle quantità.

Ricordiamoci di aggiungere sempre un po’ d’acqua alla nostra passata così che non si attacchi alla pentola.

Dovendo cuocere tante ore, infatti, il rischio è che evapori tutta l’acqua già presente nel pomodoro.

Salando la carne all’inizio e cuocendo a lungo la salsa, non ci sarà alcun bisogno di aggiungere sale alla nostra pentola.

Questo renderà il nostro sugo anche più salutare poiché avremo aggiunto meno sale al tutto.

Procuriamoci quindi, per 4 persone:

3 bottiglie di passata classica

600 grammi di carne mista tra costatine, salsiccia, muscolo e macinato

Carote, sedano e cipolla per il soffritto

Vino bianco

Olio evo

Una volta che abbiamo gli ingredienti, basterà solo far soffriggere sedano, carota e cipolla con l’olio evo. Inserire nella pentola carne e far rosolare per bene. Salare la carne e girare bene, poi sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Infine aggiungiamo le bottiglie di passata e l’acqua necessaria a pulirle bene. Cuociamo per 2-3 ore o fino a che non raggiungiamo la consistenza desiderata.

È assicurato che non ci sarà bisogno di aggiungere altro sale.