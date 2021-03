Spesso sembra che in casa non ci sia mai abbastanza spazio dove riporre gli oggetti di prima necessità ma che non usiamo ogni giorno. Ad esempio le riserve di carta igienica, i detersivi che abbiamo acquistato perché in offerta, i vasi di piante vuoti, le lampadine di ricambio e altre mille cose che sempre si accumulano in ogni casa.

Molti di noi finiscono per riempire i mobili del bagno o dello sgabuzzino con tutti questi oggetti. Spesso però, in questo modo si crea disordine, e la prima conseguenza del disordine è quella di avere una casa più difficile da pulire.

Ma esiste una soluzione molto semplice per liberarci di tutti quegli oggetti che ingombrano mobili e ripostigli.

Con questo oggetto sul balcone tutta la casa sarà più pulita e in ordine.

Un armadio da esterno per tenere in ordine la casa

Qual è la soluzione per togliere finalmente da in giro tutti quegli oggetti che ci stanno tra i piedi ma che non utilizziamo tutti i giorni? La soluzione è semplicissima: con questo oggetto sul balcone tutta la casa sarà più pulita e in ordine. Di cosa stiamo parlando? Di un semplice armadio da esterno. Se ne trovano moltissimi in commercio, da quelli di metallo, a quelli di plastica, fino a quelli composti semplicemente da una struttura ricoperta da un telo impermeabile. Vediamo come sfruttarli al meglio.

Mettiamolo al riparo da pioggia e sole

Un armadio da esterno può essere facilmente collocato su un balcone o su un terrazzo. La posizione migliore è al riparo dalla pioggia e anche dal sole.

Se il nostro balcone è completamente al riparo dalle intemperie, possiamo scegliere anche un più economico armadio di plastica. Se invece potrebbe subire pioggia o sole, meglio un armadio di metallo.

Nell’armadio sul balcone possiamo collocare tutti gli oggetti ingombranti che di solito non hanno un loro posto in casa, l’importante è che non siano deperibili.

La nostra casa sarà subito più ordinata e più semplice da pulire. E se vogliamo un balcone bello oltre che utile, ecco come decorarlo trasformando le vecchie latte dell’olio in bellissime fioriere.