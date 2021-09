Forse una delle funzioni più attese da tutti è arrivata. E finalmente con questo nuovo aggiornamento sarà possibile nascondere la propria email quando ci iscriviamo online. Come forse ormai ben si sa, quando ci si iscrive in qualche sito, o da qualunque parte online, e si fornisce la propria email, questa magicamente diventa quasi di dominio pubblico. E quindi si iniziano a ricevere vari spam da aziende mai viste e sentite.

È un po’ la stessa cosa che accade con i vari operatori telefonici che chiamano per venderci nuove offerte di internet o telefono. Sul telefono c’è ancora da lavorare, però sulla email dei passi in avanti sono stati fatti. Vediamo allora in che modo la nostra email sarà nascosta e chi può farlo: perché sì, non tutti possono nascondere la propria email.

Entriamo più nello specifico. Da poco Apple ha lanciato sui suoi dispositivi il nuovo aggiornamento ad iOS 15. Le novità offerte sono moltissime, ma quella forse al momento più interessante è quella che riguarda la privacy. Il telefono della Apple sta puntando tanto sulla privacy e ha mantenuto la sua parola. Infatti con l’aggiornamento a iOS 15, ogni volta che ci si iscrive a determinati siti sarà possibile nascondere la propria email. Il nostro indirizzo sarà criptato e l’azienda non avrà nessuna nostra informazione. Un grande passo avanti nel mondo della tecnologia e nella protezione dei dati.

Come attivare iOS 15 su iPhone

Vediamo allora come attivare iOS 15 su iPhone. Come prima cosa per aggiornare il sistema operativo sarà necessario collegarsi ad una rete wi-fi. Cerchiamo sempre di usare una linea protetta e sicura. Andiamo poi in “Impostazioni” e clicchiamo “Generali”. Una volta che vi clicchiamo, andiamo poi su “Aggiornamento software”. Ora che si aprirà una nuova schermata scendendo alla fine sarà possibile cliccare su “Aggiorna ad iOS 15”.

Sarà possibile rintracciare il nostro telefono anche se spento

Le novità presenti nell’aggiornamento sono moltissime. Ad esempio un’altra grande novità è quella che sarà possibile rintracciare l’iPhone anche se spento. La funzione “trova iPhone” è molto utile, soprattutto in caso di furto o smarrimento. In questo modo se il ladro spegne il telefono per ovviare a questa funzione, da ora in poi il telefono sarà ugualmente rintracciabile.

