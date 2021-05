Tutti noi siamo abituati a fare la doccia giornalmente, ormai è una salubre routine quotidiana. Con l’arrivo del caldo spesso si sente necessità di sentirci freschi e rigenerati e fare qualche doccia in più.

Pochi sanno, però, che per una normale doccia il consumo di acqua è di circa 60 litri. Un vero salasso per il portafogli e soprattutto uno spreco di risorse.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Bene, con questo straordinario metodo dei Marines, corpo militare degli USA arriveremo a utilizzare solo 11 litri per doccia.

Con questo metodo dei Marines USA risparmieremo 50 litri d’acqua e la bolletta elettrica sarà meno salata

Ecco come risparmiare 50 litri d’acqua ogni volta che facciamo la doccia con il metodo dei Marines e ricevere una bolletta elettrica meno salata: spiegheremo come fare passo a passo. Il principio base è quello di chiudere l’acqua quando ci insaponiamo.

Primo step. Apriamo l’acqua e ci bagniamo. Se abbiamo un miscelatore, posizioneremo già la leva di apertura all’incirca sulla temperatura dell’acqua che ci aggrada. Chiudiamo l’acqua.

Secondo step. Ci insaponiamo. Probabilmente i rudi soldati USA non useranno la spugna. Ma l’utilizzo di una spugna da bagno è anch’esso un modo per risparmiare. La spugna permette, infatti, di trattenere maggiormente il sapone e di strofinare la pelle con più efficacia. Le spugne da bagno svolgono anche una discreta azione di scrub rimuovendo le impurità e le cellule morte della pelle.

Terzo step. Il risciacquo. Ora possiamo aprire l’acqua e sciacquarci accuratamente.

Il risparmio annuo

Un breve calcolo ci aiuta a quantificare il risparmio annuo che avremmo nel seguire il metodo “navy shower”.

Una doccia di 10 minuti consuma fino a 60 litri. Una doccia militare utilizza solo 11 litri. Una persona può risparmiare oltre 18.000 litri di acqua in un anno!

Un aiuto ulteriore nella lotta allo spreco idrico

Un aiuto ulteriore nella lotta allo spreco idrico sono i soffioni con riduttori flusso.

Le spese sostenute per tali soffioni potrebbe essere agevolate con il bonus idrico anche se siamo in attesa del decreto attuativo per accedere all’incentivo.

Avrebbe dovuto essere emanato a 60 giorni dall’approvazione della Legge di Bilancio (entro il 2 marzo) ma pare si voglia conservare questo bonus. In particolare i soffioni o le colonne doccia agevolabili sono solo quelli con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto.

Ci sono inoltre dei soffioni che hanno integrato il riduttore di flusso. Ecco come funziona rompigetto.

Il rompigetto va a “sminuzzare” le particelle d’acqua miscelando all’acqua dell’aria. In questo modo si utilizza meno acqua senza diminuire il flusso.

Dunque, con questo metodo dei Marines USA risparmieremo 50 litri d’acqua ogni volta che facciamo la doccia e la bolletta elettrica sarà meno salata. Per chi volesse approfondire qui riportiamo qualche consiglio su come risparmiare acqua innaffiando il giardino.