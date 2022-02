I legumi sono uno degli alimenti più diffusi.

Amati soprattutto per la loro leggerezza e per essere molto versatili, sono l’ingrediente principale delle nostre zuppe invernali.

In particolare vengono considerati preziosi soprattutto da chi segue una dieta vegetariana o vegana. Infatti sono ricchi di proteine e di nutrienti fondamentali.

Inoltre sono un alimento poco calorico e con un potere saziante non indifferente, motivo per il quale possono essere consumati anche da chi è a dieta e vuole dimagrire.

In particolare ce n’è uno più digeribile e con questo legume possiamo cucinare un piatto gustoso mantenendoci in forma.

Particolarità delle lenticchie

Le lenticchie sono uno dei legumi più amati.

Leggermente più facili da digerire rispetto ai fagioli o ai piselli, si trovano spesso anche decorticate.

Questo le rende ancora più adatte anche a chi soffre di problemi di gonfiore e flatulenza.

Sono molto gustose e versatili e possono essere consumate con o senza pasta, con o senza spezie ma soprattutto con o senza ammollo.

È vero infatti che gli altri legumi, se consumati da secchi, tendenzialmente sono da mettere in ammollo almeno 12 ore prima di essere cucinati.

Le lenticchie invece, anche cucinate da secche, non hanno bisogno di questo rito se non per alcuni minuti. Questo ci aiuterà a spurgare le impurità.

Una varietà piuttosto particolare e diffusa sono quelle rosse e si adattano perfettamente al nostro piatto.

Con questo legume possiamo cucinare un piatto leggero, facile e veloce dalle proprietà antiossidanti anche senza ammollo

Parliamo del Dahl di lenticchie, piatto dalle note orientali con una marcia in più. Vediamo anche come sostituire alcune spezie per avere una zuppa di lenticchie più mediterranea.

Vediamo gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per 4 persone:

250 gr di lenticchie rosse decorticate;

1 costa di sedano;

2 carote;

1 cipolla grande;

concentrato di pomodoro;

polpa di pomodoro;

curcuma;

curry;

cannella;

paprika;

latte di cocco;

200 gr di riso basmati;

olio evo;

Sale qb.

Facciamo cuocere per 15/20 minuti le lenticchie in poca acqua, tanta quanto basta per ricoprirle, aromatizzata con la curcuma.

Nel frattempo facciamo un soffritto con sedano, carota e cipolla. Aggiungiamo il curry, la paprika e un pizzico di cannella e li facciamo tostare insieme al soffritto, a fuoco leggero girando spesso.

A questo punto aggiungiamo il concentrato e 2-3 cucchiai di polpa di pomodoro. Facciamo cuocere per una decina di minuti e aggiungiamo le lenticchie che nel frattempo avremo scolato.

Facciamo insaporire per 5 minuti e aggiungiamo mezzo bicchiere di latte di cocco.

Cuociamo intanto il riso basmati, lo scoliamo e lo raffreddiamo.

Serviamo il riso con accanto il nostro Dahl.

Se volessimo rendere questo piatto più vicino ai sapori del nostro Paese, andremo a sostituire le spezie orientali. Utilizziamo per esempio origano, rosmarino o prezzemolo. Eliminiamo il latte di cocco e sfumiamo il soffritto con un po’ di vino.

Se non amiamo il basmati possiamo sostituirlo con quello che preferiamo, o semplicemente ometterlo.

Consigliamo comunque di tentare entrambe le versioni, per scegliere la nostra preferita.