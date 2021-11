Con questo insospettabile ingrediente ignorato da molti possiamo creare un dolce buono e colorato

Bizzarri, insoliti, a volte semplicemente curiosi, sono tanti gli ingredienti che adoperiamo durante la nostra quotidianità per creare e ricreare ricette che soddisfino il nostro palato. Un ingrediente particolare e sicuramente originale è il rabarbaro, pianta utilizzata ormai da diversi secoli. Proveniente dall’Asia con coltivazioni anche in Europa, questa coloratissima pianta ha il pregio di essere spontanea e perenne. Il coloratissimo rabarbaro in cucina ci permette di fondere il gusto dell’estetica con l’eleganza, sorprendendo i nostri ospiti con ricette delicate e al tempo stesso appetitose. Il rabarbaro è adoperato per gli usi più svariati in cucina, dove solitamente vengono utilizzate le coste e i piccioli fogliari. Tradizionalmente lo si utilizza per la preparazione di liquori e digestivi, marmellate, decotti e infusi. Può essere adoperato anche per la preparazione di caramelle balsamiche o caramelle alle erbe.

Le crostatine al rabarbaro sono senza dubbio un dolce delicato e sfizioso da preparare, poiché uniscono la friabilità della pasta frolla e il dolce aroma della vaniglia al gusto delicato del rabarbaro.

Ingredienti per 4 teglie monoporzione:

250 gr di pasta frolla

350 gr di coste di rabarbaro

100 gr di zucchero

1 baccello di vaniglia

25 gr di burro

30 gr di biscotti secchi

Procedimento

Per la preparazione di questa ricetta, il passo preliminare da fare è quello di preparare la pasta frolla.

Dopo aver preparato la pasta frolla, possiamo procedere con la ricetta delle crostatine al rabarbaro.

Iniziamo con la pulizia delle coste del rabarbaro. Adagiamolo poi in una casseruola con un poco di acqua e il baccello di vaniglia. Cuociamo il delicato infuso per circa 7 minuti a fuoco lento, mescolando di tanto in tanto. Eliminiamo l’acqua che nel frattempo si sarà formata ed uniamo lo zucchero e il burro. Continuiamo la cottura per 3 minuti, dunque eliminiamo il baccello di vaniglia e lasciamo raffreddare il composto.

Nel frattempo portiamo il forno a 200°C. Imburriamo le nostre 4 teglie monoporzione e rivestiamole stendendo la pasta frolla e tenendone da parte un pezzetto. Con l’aiuto di una forchetta pratichiamo dei buchi sul fondo delle nostre crostatine e sbricioliamo grossolanamente i biscotti secchi. A questo punto frulliamo una parte del composto al rabarbaro, che ormai si sarà freddato a sufficienza. Cospargiamo il composto frullato sui biscotti e livelliamolo con un cucchiaio.

Con la pasta frolla che abbiamo tenuto da parte creiamo delle piccole strisce da posizionare incrociate sul nostro ripieno e infiliamo tra le strisce i pezzi del rabarbaro avanzato.

Inforniamo le nostre crostatine al rabarbaro per 30 minuti.

Sforniamole e lasciamole raffreddare prima di toglierle dalla teglia.

Dunque, con pochi e semplici passaggi e con questo insospettabile ingrediente ignorato da molti possiamo creare un dolce buono e colorato, dando un tocco magico alle nostre preparazioni per soddisfare il palato di grandi e piccini.