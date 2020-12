Le festività appena terminate hanno visto, per l’ennesima volta, il pesce protagonista delle tavole degli italiani. Moltissime sono le preparazioni che prevedono l’uso di questo alimento ricco di proprietà nutritive. Da sempre infatti, è molto apprezzato per la sua versatilità in cucina. La procedura maggiormente utilizzata per cuocere questa rinomata materia prima è la cottura alla griglia.

Cucinare il pesce alla griglia in compagnia è un ottimo modo per trascorrere il tempo con amici e parenti. I profumi e gli odori emanati permettono di pregustare il piatto già durante la sua preparazione, ancor prima che venga servito a tavola. Soddisfare l’olfatto non basta, anche il gusto deve essere all’altezza delle aspettative per godere al massimo dell’esperienza culinaria. Ecco quindi che entrano in gioco altri ingredienti per insaporire il pesce e donargli una consistenza tenera. Con questo ingrediente segreto il pesce alla griglia avrà un sapore eccezionale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Una bagna saporita

Mentre si griglia il pesce è opportuno cospargerlo con una bagna per evitare che la carne risulti troppo secca o stopposa. Per preparare la bagna bastano pochi ingredienti, che si possono trovare facilmente in ogni dispensa.

Ingredienti:

100 ml di olio extravergine d’oliva;

50 ml di acqua tiepida;

1 bicchiere di birra;

succo di 1 limone;

un pizzico di origano;

2 ramoscelli di rosmarino;

un pizzico di sale;

a piacere, 1 spicchio d’aglio.

Per iniziare, spremere un limone avendo cura di eliminare i semi e unire all’olio e all’acqua. Mescolare gli ingredienti con una frusta, cercando di creare un’emulsione abbastanza densa. A questo punto occorre aggiungere anche gli altri ingredienti, quali l’origano, il sale, e l’aglio eventualmente. Per dare un tocco in più, si consiglia di aggiungere anche un bicchiere di birra, che inoltre donerà croccantezza alla parte esteriore del pesce. Anche le bucce del limone, opportunamente lavate, possono essere aggiunte alla bagna per sprigionare ulteriore sapore. Infine, mescolare delicatamente.

I ramoscelli di rosmarino fungeranno da pennello per inumidire il pesce mentre si sta cuocendo sulla griglia. Per far si che il pesce rimanga tenero e che acquisisca il sapore della bagna, bisognerà ripetere l’operazione più volte durante la cottura.

Ecco che con questo ingrediente segreto il pesce alla griglia avrà un sapore eccezionale.

Approfondimento

Il segreto per preparare un capitone delizioso e stupire tutti a Capodanno