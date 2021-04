Se parliamo di pizza fatta in casa non è un buon segno. Ci ricorderemo tutti l’anno scorso, il primo lockdown e la spesa al supermercato. In quelle occasioni, mancavano essenzialmente due cose: la carta igienica e il lievito. Ci ricordiamo tutti le file chilometriche fuori dagli ingressi del nostro supermercato di fiducia, la spesa incompleta e la paura.

A tutto ciò, dobbiamo aggiungere la nostra abitudine di fare le pizze in casa. Ebbene, pensavamo che prima o poi tutto ciò sarebbe finito.

Invece no, ancora oggi nell’aprile 2021 ci ritroviamo a dover far la pizza a casa. Ad ogni modo, Noi di ProiezionidiBorsa avevamo dato un consiglio su come evitare di rovinare irrimediabilmente la pizza fatta a casa. Il Lettore lo può leggere, e condividere ai suoi famigliari e amici, qui.

Oggi, sempre Noi di ProiezionidiBorsa, vorremmo analizzare in maniera ancora più approfondita questo errore. Infatti, con questo ingrediente sbagliato possiamo buttare via la pizza fatta in casa.

Sale nero

In molti sapranno che non bisogna assolutamente mescolare il sale con il lievito dell’impasto. Se lo facessimo, rischieremmo di dire addio alla lievitazione della pasta. Ci troveremmo, insomma, con una pizza tutta gommosa, bassa e davvero impossibile da mangiare. Almeno per noi italiani, anche perché all’estero la pizza non è proprio come la nostra.

Ad ogni modo, da un po’ di tempo circola su internet una notizia che sembra contraddire questa presa d’atto. In particolare, sembra che se invece di usare il classico sale da cucina usassimo il sale nero, avremmo un risultato diverso.

Questo sale arriva direttamente dalle Hawaii ed è caratterizzato da un sapore amarognolo. Si tratta di un sale di origine vulcanica e ogni tanto i maestri lo arricchiscono con del carbone naturale. Sembra che questo sale non causi un effetto negativo sul lievito e sul lievito della pizza in particolare.

Ebbene, no. Questo sale è pur sempre un sale che causa lo stesso effetto degli altri: la pizza è rovinata. Infatti, con questo ingrediente sbagliato possiamo buttare via la pizza fatta in casa.