In Francia si chiama “insalata piemontese”. Non è un caso, ciò che noi in Italia chiamiamo insalata russa è un antipasto tipico del Piemonte, che ha conquistato tutta la Penisola.

Perfetto per l’inverno, è un piatto che riscalda e ci fa riscoprire gusti della tradizione. Nel menù natalizio, può precedere i voulevant al salmone (di cui abbiamo proposto una ricetta che si trova qui). Noi di ProiezionidiBorsa amiamo, tuttavia, rendere magici i piatti che prepariamo e, in questo caso, vedremo una piccola variante alla ricetta tradizionale. Infatti, con questo ingrediente la ricetta dell’insalata russa farà contenti tutti a Natale.

Gli ingredienti

Ecco la lista degli ingredienti necessari:

a) carote, 250 grammi;

b) patate, 350 grammi;

c) piselli, 500 grammi;

d) olio evo;

e) sale e pepe;

f) aceto;

g) timo.

Questi, di seguito, gli ingredienti per la maionese:

a) tre tuorli;

b) olio di semi di girasole;

c) succo di limone, un quarto di bicchiere;

d) aceto;

e) pepe.

La preparazione

Per chi non la conoscesse, l’insalata russa è un’insalata fatta dalle verdure annoverate tra gli ingredienti tenute insieme dalla maionese come salsa.

Andiamo, quindi, per prima cosa, a preparare le verdure. Sbucciamo le patate, puliamo le carole e cerchiamo di formare dei piccoli cubetti.

Prendiamo poi una pentola che ci permetta la cottura al vapore ed inseriamo per primi i piselli, poi dopo sei minuti le patate.

Passati altri cinque minuti mettiamo le carote e facciamo ancora cuocere il tutto per altri dieci minuti.

Prendiamo, quindi, una boule e riponiamo le nostre verdure cotte, andandole a condire con sale, olio evo e aceto. Mentre riposano e raffreddano, andiamo a dare una spolverata di timo.

Nel frattempo, prepariamo la nostra maionese. Sbattiamo, infatti, i nostri tuorli e, con molta attenzione, versiamo pochissimo olio di semi alla volta. Un minimo errore ci può far impazzire la maionese.

Soddisfatti della nostra maionese montata, versiamo il nostro succo di limone e continuiamo a sbattere il tutto. Condiamo, infine, le nostre verdure con la maionese e l’insalata russa è pronta! Buon appetito!

