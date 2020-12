Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Marmellate e confetture: gli esperti ci direbbero che stiamo sbagliando vocabolo. Ed è vero. La marmellata è quel prodotto che si fa solamente con gli agrumi mentre le confetture con tutti gli altri frutti.

Va bene, è vero: ma qui non vogliamo perderci in digressioni semantiche, qui vogliamo parlare di una questione che ha a che fare con la vita di tutti i giorni. Alcune marmellate allappano.

La mattina, mentre stiamo preparando il nostro caffè quotidiano, prendiamo le nostre fette biscottate preferite e iniziamo a spalmarle con la nostra marmellata. Al primo morso il dramma: abbiamo tutta la bocca allappata e perdiamo minuti importanti.

Se prendiamo in considerazione la marmellata di cachi, il risultato può essere ancora peggiore: l’allappamento è ancora più fastidioso. Tuttavia, se prepariamo a casa la marmellata di cachi, abbiamo una soluzione. Infatti, con questo ingrediente la marmellata di cachi non allapperà mai più.

Agrume o agrumi

Se pensiamo che in tutte le marmellate c’è del succo di limone troviamo una ragione precisa. Oltre che per ragioni di gusto, il limone è un grandioso alleato contro l’insorgenza del terribile botulino, di cui dovremmo tenerci molto alla larga.

In questo caso però, il consiglio non è relativo tanto solo all’aggiunta di succo di limone. Per avere una marmellata di cachi gustosa, e non allappante, dovremo aggiungere della spremuta di arancia. Senza lesinare, più ne aggiungiamo e meglio è. La spremuta è davvero un toccasana e trasformerà per sempre le vostre marmellate.

Tempo di conservazione

Infine, raccomandiamo che il consumo di questa marmellata sia molto celere. Infatti, è stato provato che più tempo passa più le marmellate possono correre il rischio di diventare dense e allappare in bocca. Ad ogni modo, se non siamo particolarmente di fretta, e se non ci dà troppo fastidio questo inconveniente, possiamo anche soprassedere.

Abbiamo visto, dunque, che con questo ingrediente la marmellata di cachi non allapperà mai più.

Anche le castagne possono dare dei risultati fenomenali: avete mai provato quest’altra ricetta?