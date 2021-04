Con questo ingrediente casalingo stop all’alito cattivo da fumo, problemi dentali e digestione difficile

L’alito cattivo non è soltanto conseguenza di una scarsa igiene orale o di una digestione difficile. Ci sono altre cause che provocano questo fastidioso problema.

Per ovviare all’effetto più evidente, ci sono molti prodotti in commercio: gomme da masticare, sciacqui, collutori. Ma c’è anche un semplice prodotto casalingo che costa pochissimo. Vediamo come stoppare l’alitosi con l’aiuto degli Esperti di Salute interpellati da ProiezionidiBorsa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

I cattivi odori da carie e scarsa igiene orale

Il deposito di placca sui denti genera l’infiammazione delle gengive. Il sangue che emerge nel solco gengivale viene attaccato dai batteri, con conseguente produzione di gas responsabili dell’alito cattivo.

Possiamo rimuovere la placca tramite un’accurata pulizia quotidiana con spazzolino, filo interdentale o scovolino. Ma se si è già formato il tartaro, serve una seduta di igiene orale.

Anche la carie, con o senza ascesso, provoca cattivo odore. Inizialmente non produce alcun sintomo, però l’alito cattivo può essere un campanello d’allarme. Bisogna curare la carie che sta danneggiando i denti. Altrimenti l’alito cattivo non se ne va.

Anche la crescita dei denti del giudizio provoca l’infiltrazione di batteri che vivono senza ossigeno e creano gas maleodoranti.

L’alitosi causata dalla bronchite o dal fumo

Le infezioni alle vie respiratorie causano la produzione di muco, capace di generare alito cattivo. Durante i picchi di bronchite, i cattivi odori sono avvertibili ogni volta che si espelle aria dalla bocca e dal naso.

Anche il fumo provoca alitosi, perché le sostanze tossiche si depositano sui denti e vengono assorbite dalle mucose. Chi fuma mostra una salivazione ridotta. La saliva ha la funzione di lavare l’interno della bocca dai batteri. Quando scarseggia, i batteri producono gas, alimentando la presenza di cattivi odori.

Aglio, cipolla e diete ci rendono meno smart

Abbiamo l’alito cattivo quando ingeriamo alimenti come aglio e cipolla, anche se frullati in zuppe e vellutate. Ma lo stesso ci accade durante le diete ipocaloriche, che provocano un’alterazione del metabolismo.

Capita, per esempio, quando seguiamo diete iperproteiche ricche di latticini, carne, pesce. Perché i batteri utilizzino le proteine come fonte per la produzione di zolfo.

Vediamo ora come risolvere l’aspetto più evidente del problema. Con questo ingrediente casalingo stop all’alito cattivo da fumo, problemi dentali e digestione difficile.

Con questo ingrediente casalingo stop all’alito cattivo da fumo, problemi dentali e digestione difficile

Il bicarbonato di sodio è la nostra arma vincente, casalinga e low cost.

Basta scioglierne un cucchiaino in un bicchiere d’acqua e fare sciacqui dopo ogni pasto, per toglierci da ogni imbarazzo con gli altri.

È un prodotto comodo anche da portare con noi quando siamo fuori casa in una minuscola boccetta, per igienizzare la bocca dopo la prima colazione al bar. Oltre a eliminare il problema dell’alito cattivo, disinfetta la bocca dai batteri.