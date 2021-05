La stagione dei peperoni è finalmente arrivata per tutti gli amanti di questo alimento, fonte di innumerevoli benefici. Ricchi di vitamine e di betacarotene, che favorisce la nostra abbronzatura, in primavera i peperoni non possono proprio mancare sulle nostre tavole. L’unica controindicazione è che la loro buccia può risultare altamente indigesta. In più, è difficile da separare dal frutto (sì, il peperone è un frutto, proprio come il pomodoro). Ma con questo geniale trucco da chef i peperoni si spellano da soli e si digeriscono velocemente sia al forno che in padella. Vediamo insieme come fare.

Ecco i vari modi di spellare un peperone

Esistono varie tecniche per spellare un peperone, ma in tutte è necessario prima di tutto riscaldarlo ad alte temperature. La più usata consiste nel lavare i peperoni e cospargiamoli di olio extravergine d’oliva. Dopodiché, metterli in forno per 15 minuti a 250 gradi. Ma lo stesso risultato possiamo ottenerlo scaldando i peperoni in altri modi. Delle valide alternative sono: metterli su una griglia rovente per 5 minuti, bollirli in acqua salata per 10 minuti o passarli sulla fiamma alta del fornello finché si anneriscono. In tutti i casi, però, una volta riscaldati dobbiamo avvalerci di questo semplice oggetto, grazie al quale la pelle verrà via da sola.

Basta un sacchetto da freezer e la pelle va via da sola

Una volta scaldato il peperone in uno dei modi sopracitati, dobbiamo subito chiuderlo in un sacchetto di plastica di quelli per congelare i cibi. Man mano che il peperone si raffredderà nel sacchetto, la pelle bruciata si arriccerà, staccandosi dal frutto. Il passaggio fondamentale e comune ad ogni tecnica è proprio quello del sacchetto. Con questo geniale trucco da chef i peperoni si spellano da soli e si digeriscono velocemente sia al forno che in padella. In pochi minuti saranno completamente spellati e pronti a essere preparati nel modo che più ci piace.

