Con l’arrivo dell’estate, abbiamo deciso di metterci a dieta per eliminare i kilogrammi presi. Siamo riusciti nel nostro intento?

Alcuni sì e altri stanno ancora cercando di rimettersi in forma seguendo un regime alimentare a basso contenuto calorico e praticando dell’attività fisica. Si sa, però, che in estate è sempre difficile mantenere questo ritmo, perché, tra uscite con gli amici, gelati e aperitivi, ogni tanto si “sgarra”. Non è grave, anzi, qualche piccolo sgarro ogni tanto fa bene per dare una scossa al metabolismo. L’importante è recuperare e compensare con allenamento e proteine, ma soprattutto evitare di digiunare.

I fast-food

Tra gli sgarri preferiti c’è il panino dei fast-food. Hamburger, salsa, lattuga, bacon, pomodoro, formaggio, cipolla croccante sono in genere gli ingredienti principali, oltre alle patatine fritte. Nei più famosi fast-food, troviamo sempre grandi e piccini, persone di tutte le età. Da piccoli quanti di noi vi hanno festeggiato il compleanno?

Con questo geniale trucchetto non rinunceremo al gusto anche se siamo a dieta

Possiamo andare tranquillamente a mangiare nel nostro fast-food preferito con questo geniale trucchetto, perché non rinunceremo al gusto anche se siamo a dieta.

Dobbiamo ordinare la cena e lo possiamo fare digitalmente, usando lo strumento touch screen a disposizione sul posto o direttamente alla cassa. In un modo o nell’altro, siamo noi a scegliere cosa mangiare, anche se c’è la lista dei panini pronti.

Basta eliminare la salsa del panino, che rappresenta ciò che maggiormente contiene grassi. Hamburger, pomodoro e lattuga sono ingredienti che, in una dieta sana e bilanciata, non devono mancare. Per quanto riguarda il formaggio, invece, è nostra scelta se toglierlo o meno. Sostituiremo le patatine fritte con l’insalata e come bibita possiamo scegliere la Coca-Cola zero zuccheri.

Ecco come mantenere la dieta, senza rinunciare al gusto e al piacere di stare in compagnia.

