La pellicola per alimenti, così come la carta da forno e la stagnola, sono una spesa continua in cucina. E forse li stiamo davvero usando troppo e spendendo troppo. Con questo geniale fai-da-te diremo addio alla pellicola per alimenti e potremo risparmiare bei soldi.

Inoltre, mostreremo alle nostre amiche una insospettata abilità e potremo trasformare questi oggetti anche in piccoli e simpatici doni. I beeswax wrap, tessuti trattati con cera d’api, sono una alternativa efficiente e naturale alla pellicola per alimenti. Ecco come realizzarli e utilizzarli con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Una protezione naturale in cotone biologico

Questi tessuti cerati possono aderire a qualsiasi contenitore per il cibo, perché li attiviamo scaldando la cera con il calore delle mani. Possiamo usarli anche senza contenitore per tenere fresco il pane. La cera la possiamo acquistare negli shop online su Amazon, poi partiamo con il nostro fai-da-te. Per lavarli, dopo l’uso, bastano acqua fredda e detersivo per i piatti.

Procuriamoci del tessuto in cotone biologico sottile, un panetto di cera per beeswax wrap su Amazon. Teniamo a portata di mano una grattugia, un pennello, carta da forno e un paio di forbici con le lame a zig-zag.

Dopo averlo lavato e asciugato, tagliamo il tessuto a rettandoli, senza farlo sfilacciare, considerando il diametro dei nostri contenitori da cucina. Scaldiamo, intanto, il forno alla temperatura di 100 gradi.

Con questo geniale fai-da-te diremo addio alla pellicola per alimenti

Ora disponiamo la carta da forno sulla teglia, posiamoci sopra il tessuto e grattugiamo il blocchetto di cera, distribuendo i riccioli in modo uniforme.

Posizioniamo la teglia col tessuto per 5-10 minuti circa, fino a quando i riccioli saranno sciolti. Sforniamo e distribuiamo la cera liquida col pennello su tutto il tessuto.

Ripetiamo l’operazione affinché il tessuto si impregni bene di cera, lasciando ammorbidire in forno per tre minuti.

Per raccogliere il tessuto cerato si usano le pinze. Deve essere agitato in aria per raffreddarlo.

Ora possiamo appenderlo perché si asciughi completamente.

Adesso possiamo usarlo per coprire gli alimenti, fermandolo con un elastico. Oppure per avvolgerli e proteggerli.

Se col tempo si indurisce troppo, basta metterlo ancora in forno o un attimo nel microonde con un po’ di cera liquida.