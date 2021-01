La nostra proposta di oggi prevede una torta che ha come ingrediente principale un frutto che può essere utilizzato in svariati modi: infatti, è utilizzato sia per preparazioni dolci, sia salate. Stiamo parlando del kiwi, il frutto di origine cinese dalle infinite proprietà benefiche. Con questo frutto di stagione si può realizzare una torta soffice e deliziosa, vediamo in che modo.

Ingredienti

400 gr. di farina 00;

125 gr. di ricotta;

120 gr. di olio di semi;

8 kiwi;

1 bustina di lievito vanigliato;

150 ml. di latte parzialmente scremato;

3 uova;

qualche goccia di succo di limone;

80 gr. di zucchero;

zucchero a velo q.b. (opzionale).

Preparare la torta ai kiwi

Far scaldare il forno a 180 gradi ventilato. Per preparare la torta ai kiwi, iniziare dividendo i tuorli dagli albumi. Montare a neve ferma gli albumi con qualche goccia di succo di limone. Metterli da parte e nel frattempo aggiungere ai tuorli lo zucchero. Iniziare a lavorare il composto con le fruste elettriche e appena diventa spumoso, aggiungere la ricotta e il latte poco alla volta. Unire anche l’olio di semi e lavorare gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. A questo punto, dopo aver setacciato la farina e il lievito vanigliato, incorporarli al composto. Aggiungere poco alla volta gli albumi montati a neve incorporandoli con una spatola dal basso verso l’alto, delicatamente. Sbucciare e tagliare tre kiwi, ridurli a pezzetti ed unirli all’impasto.

Preparare una teglia foderata con carta forno ed oleata (ricordarsi di oleare bene anche le pareti della teglia). Versare il composto al suo interno e livellarlo con una spatola. Pelare i kiwi restanti, tagliarli a fette e decorare la torta mettendoli sopra. Far cuocere per circa 40 minuti controllando lo stato della cottura con uno stecchino prima di sfornare. Far intiepidire la torta e servirla con una spolverata di zucchero a velo sopra. Ed ecco che con questo frutto di stagione si può realizzare una torta soffice e deliziosa: la torta ai kiwi è un piacere delicato da concedersi a fine pasto.

