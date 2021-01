La cheesecake è una preparazione che non richiede cottura e che si realizza con una base di biscotto, una ricca crema ed un’eventuale glassa per ricoprirla. Può essere realizzata in diversi molti e con i più vari ingredienti. Oggi, con questo frutto di stagione realizziamo la cheesecake adatta per stupire la famiglia: la cheesecake ai kiwi.

Ingredienti

Per la base servono:

200 gr. di biscotti secchi;

100 gr. di burro.

Per la glassa:

90 ml. di zucchero;

300 ml. di acqua;

30 gr. di amido di mais;

5 kiwi (3 per la glassa e 2 per decorare).

E infine per la crema:

250 gr. di formaggio spalmabile;

200 gr. di panna fresca;

80 gr. di zucchero a velo;

4 fogli di gelatina;

acqua q.b..

Preparare la base della cheesecake

Per preparare la cheesecake, fondere il burro in un pentolino. Nel frattempo, frullare i biscotti secchi. Unire il burro ai biscotti ed amalgamarli. Questa sarà la base per la cheesecake, pertanto foderare uno stampo con carta forno e posare la base in modo che rimanga spessa un centimetro e mezzo. Pressarla con un cucchiaio in modo che aderisca bene e farla riposare per un’ora nel frigorifero.

Preparare la glassa per la cheesecake ai kiwi

Pelare tre kiwi, frullarli e metterli da parte. Uniamo in un pentolino l’acqua e lo zucchero. Far sciogliere a fuoco lento ed aggiungere l’amido di mais e i kiwi frullati. Mescolare con una frusta finché il composto diverrà denso e trasferirlo in una ciotola lasciandolo raffreddare completamente.

Preparare la crema

In una ciotolina, mettere ad ammorbidire i fogli di gelatina in un po’ d’acqua. Dopo 5 minuti, strizzarli e farli sciogliere in 50 ml. di panna calda. Prendere il formaggio spalmabile ed unirlo allo zucchero a velo. A parte, montare la panna rimanente ed incorporarla al formaggio spalmabile con movimenti dal basso verso l’alto. Unire la gelatina e mescolare per bene. Versare la crema sullo stampo con la base di biscotti, livellarla bene e lasciarla in frigorifero per un’ora.

Trascorso questo lasso di tempo, versare la glassa ai kiwi sulla cheesecake e lasciarla riposare un paio d’ore prima di servirla.

Con questo frutto di stagione realizziamo la cheesecake adatta per stupire la famiglia: possiamo servirla decorata con qualche fettina di kiwi al di sopra.

