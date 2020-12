Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tante, troppe volte, forse per comodità, o, anche per pigrizia mentale, ricorriamo velocemente a farmacia ed erboristeria. Invece, madre natura è sempre pronta a venirci incontro e donarci i frutti della sua terra. Con questo freddo manteniamo l’idratazione della nostra pelle con questo ortaggio ricchissimo di vitamine e sali minerali: il radicchio rosso. Non solo, perché con le sue pochissime calorie è anche una di quelle verdure consigliate per smaltire la “pancetta”.

In cosmetica e farmaceutica

Il radicchio rosso è talmente benefico che qualcuno lo definisce “rimedio anti età” per eccellenza. Pochi però conoscono tutte le sue virtù, oltre al sapore in tavola, soprattutto nella cosmetica e nella farmaceutica. È, infatti, in grado di prendersi cura della nostra pelle quotidianamente, grazie al suo altissimo contenuto di acqua. I 3 principali tipi sono quelli di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

Chioggia;

Verona;

Treviso.

L’utilizzo costante del radicchio rosso, a salvaguardia della luminosità e della cura della nostra pelle del viso, altro non è che il classico e immortale rimedio delle nonne.

Come assumerlo

Con questo freddo manteniamo l’idratazione della nostra pelle con questo ortaggio, riconosciuto col marchio IGP e stimato da tutti i ricercatori. Per fruire dei suoi nutrienti e garantirci una pelle luminosa, consigliamo di assumerlo in insalata, con olio e limone. Andremo così a formare un mix di vitamine, fibre e antiossidanti degne del premio Oscar. I nostri Esperti di cucina lo consigliano anche appena saltato in padella, con olio e aglio. Un’altra versione appetitosa e salutare.

La maschera viso

Per provare la bontà di questo alimento sulla nostra pelle, ecco una mini-ricetta per una maschera di bellezza reidratante e depurante per il nostro viso:

10/12 foglie di radicchio rosso;

mezzo cetriolo;

mezzo cucchiaio di farina 0 0;

un filo di olio extravergine.

Tritiamo radicchio, cetriolo e olio, prendiamone 5/6 cucchiai e mettiamoli in una ciotola in cui aggiungeremo la farina, mescolando e amalgamando. Stendiamo sul viso e lasciamo agire per 20 minuti. Non spalmiamo su occhi e bocca. Risciacquiamo con acqua tiepida e ci saremo garantiti una vera e propria beauty farm low cost per il nostro viso. Consigliamo l’assunzione del radicchio anche per la tutela della prostata e rimandiamo i Lettori all’approfondimento sottostante.

Approfondimento

Attenzione perché questi sono i primi sintomi che indicano problemi alla prostata