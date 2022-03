Chi ha detto che frutta e alcool non possono essere usati per cucinare dei gustosi primi piatti? Spesso, quando ci rechiamo in alcuni ristoranti, troviamo delle ricette che all’occhio possono sembrare un pochino bizzarre. Magari degli accostamenti che non ci sarebbero mai venuti in mente. E quindi, presi dalla voglia di provare qualche novità, ordiniamo piatti di cui poi ci innamoriamo.

Ma possiamo anche prepararli a casa? Ovviamente sì, certo il risultato non sarà uguale a quello che mangiamo a un ristorante, ma alla fine ognuno fa il suo lavoro e non tutti sono chef. Ma questo non significa che non possiamo metterci ai fornelli e preparare dei piatti deliziosi. E oggi, allora, proviamo a fare una ricetta veramente gustosa con frutta di stagione e prosecco.

Per prima cosa ci servono le pere

La frutta che andremo a usare per questo primo piatto sono le pere. Questa frutta è tipica del mese di marzo e infatti è perfetta da gustare in questo periodo. In commercio ci sono tantissime varianti di pere, che possiamo usare per il nostro primo piatto. Anche se alcune di queste possiamo mangiarle come frutta a fine pasto. Vediamo allora come preparare il nostro risotto con pere e prosecco.

Per farlo ci serviranno 160 g di riso, 1 litro di brodo vegetale, una pera. Possiamo scegliere quelle abate che sono deliziose. Poi ci servirà un bicchiere di prosecco, 50 g di pecorino al tartufo, 1 scalogno, 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva e 2 pizzichi di sale grosso.

Con questo frutto di stagione dolce e il prosecco possiamo preparare un gustoso primo piatto

La prima cosa da fare è preparare un litro di brodo vegetale con due pizzichi di sale grosso. Ora prendiamo la nostra pera e tagliamola a pezzettini e mettiamola da parte. Poi prendiamo un tegame e mettiamo lo scalogno, aggiungiamo dell’olio, poi mezzo mestolo di brodo e mettiamo un coperchio. Ora facciamo asciugare il liquido. Aggiungiamo poi il riso e lo tostiamo un pochino. Ora sfumiamolo a fuoco vivo con il prosecco. Allunghiamo il riso con il brodo e cuociamo il tutto.

Verso metà cottura, aggiungiamo le pere e aggiungiamo il brodo piano piano che si assorbe. Prima di spegnere il fuoco, prendiamo il pecorino al tartufo e, tagliandolo, aggiungiamolo al riso. Mescoliamo il tutto e spegniamo la fiamma. Ed ecco un risotto che con questo frutto di stagione dolce e il prosecco si trasformerà in un piatto delizioso.

