La merenda in giardino è tornata in auge col lockdown e ora è un momento di aggregazione graditissimo da proporre per una domenica pomeriggio.

La serissima cerimonia del thè all’inglese o col rito giapponese diventa un tea party divertente grazie ad alcune idee davvero irresistibili che ci permetteranno di ottenere un grande successo con amici e parenti.

Eccole a cura degli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa. Con questo divertentissimo tea party nel nostro giardino lasceremo tutti gli ospiti a bocca aperta.

Per i bambini il thè che arriva dagli abissi

Va detto che non sempre i bambini sono appassionati di thè e tisane di frutta. E nemmeno di merende formali nelle quali si deve stare per forza seduti e composti in attesa di torte e crostate. Ma con questo stratagemma nessuno lascerà la sua sedia per andare a correre e saltare, neanche i più piccoli.

Basta scegliere una “ocean tea bag” giapponese. Tuffando la bustina nella tazza, vedremo il filtro trasformarsi per “magia”. In pochi secondi emergeranno dal thè alcune fantastiche creature marine in 3D che lasceranno tutti a bocca aperta.

Nonne estasiate dalle baby plants

Ci vuole ben altro di una tazza di thè con squali e calamari tridimensionali per stupire le nostre nonne. Ma forse possiamo riuscirci con una collezione di baby plants. Si tratta di micro-piante con tanto di vaso, portavaso e sostegno interamente fatte di carta e a mano.

Sono perfette per sostenere i segnaposto, possiamo farne un piccolo omaggio da portare a casa. Sono veri capolavori, frutto del talento e della grande pazienza dei paper artist medio orientali e spagnoli che riproducono perfettamente ficus, spatifilli e dracene.

Con questo divertentissimo tea party nel nostro giardino lasceremo tutti gli ospiti a bocca aperta

Se il tea party si svolge in montagna, lasciamo stare le tea bag con squali e calamari e concentriamoci sui cucchiai per il thè, lo zucchero in cristalli, le marmellate e il miele.

Acquistiamo quelli in ceramica con l’estremità decorata da funghi, gnomi, volpi, gufi e uccellini. La tavola della merenda con tazze e bijoux ispirati al bosco incantato, che si producono principalmente in Bielorussia, diventa davvero una favola. Ora manca solo la crostata della Principessa Sissi (ecco qui la ricetta originale).