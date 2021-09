Quest’anno costa veramente poco seguire la moda. Basta indossare un certo colore per apparire subito di tendenza, al maschile e al femminile. Inoltre, con questo colore nell’armadio saremo alla moda per l’autunno 2021. Si tratta del lilla: sta bene a tutti e a tutte; è allegro, vitaminico e fresco. Ecco cinque abbinamenti di colore perfetti per la prossima stagione fredda, con l’aiuto della Redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

Un colore floreale per energizzare i completi maschili

Il lilla è un colore positivo perché floreale. È il colore del glicine, delle pervinche, delle margherite selvatiche, dell’erica, dei ciclamini e delle campanule di montagna. Possiamo scegliere un abito maschile nei toni del grigio con jacquard Principe di Galles che includa un sottile filo lilla. Altrimenti sfoggiamo il lilla come tonalità unica di una bella cravatta di seta, se non lo amiamo in una fantasia. Se il lilla piace ma non in evidenza, acquistiamo un paio di calzettoni maschili con quadretti minuscoli lilla e grigio.

L’abbinamento di lilla e viola

Sembra scontato, ma il golfino lilla portato sotto un maglione viola melanzana o viola pansé illumina il viso in modo straordinario. Una giacca di maglia viola con golfino lilla è quello che ci vuole per rendere il solito jeans più di tendenza che mai. È vero che il lilla è un colore che si vede bene nell’armadio. Ma abituiamoci a organizzare i nostri abiti appesi per tonalità di colore. Basta un attimo per trovare quello che serve.

L’abbinamento di lilla e grigio

Lilla e grigio vanno a braccetto da sempre e sono perfetti per le occasioni lavorative. Il lilla è associato spesso al profumo della lavanda, dunque ricordiamoci di abbinare un profumo floreale al nostro completo maschile da lavoro. Oppure al nostro tailleur ravvivato da una camicetta o da un golfino lilla. Volendo strafare, possiamo abbinare una borsa o uno smalto di questo colore sulle unghie. Ma attenzione, che sia opaco perché questo smalto semipermanente è l’ultimo grido per il prossimo inverno.

L’abbinamento più particolare per il lilla è senza dubbio quello col verde trifoglio: vitaminico, squillante, perfetto per il tempo libero e lo sport. Abbinato col verde salvia, il color glicine diventa invece delicato e sofisticato come non mai. Se vogliamo darci un’aria punk rock, l’abbinamento giusto per il lilla è la pelle nera, lucida e opaca. Con gioielli in acciaio.

Lilla e rosso, come Meghan

La moglie del principe Harry, Meghan Markle, ha già adottato la nuova tendenza del lilla. Sfoggiandolo con un soprabito rosso ciliegia. Il lilla però è anche uno dei colori favoriti di Amal, moglie dell’attore George Clooney. E naturalmente è sempre presente nell’armadio regale della Duchessa di Cambridge Kate Middleton, inserito in delicatissime fantasie.