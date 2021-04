Con la primavera la natura è davvero meravigliosa, ed ecco che i nostri giardini, terrazzi e balconi diventano i posti più belli della nostra casa. Con le temperature più miti poi è davvero un piacere, trascorrere parte del tempo in questi angoli di paradiso, soprattutto se creati da noi.

E se abbiamo deciso di invitare degli amici, perché non stupirli con uno squisito cocktail preparato con i frutti di stagione? Frutti che magari abbiamo piantato proprio noi in giardino o in terrazza! Ed ecco che con questo cocktail, semplicissimo ma super chic, da servire in terrazza o in giardino, i nostri ospiti rimarranno estasiati.

Ma di quali frutti si sta parlando? Si sta parlando proprio delle golose e gustose fragole che piacciono proprio a tutti. La Redazione ha illustrato i trucchi per gustarle tutto l’anno nell’articolo “Ecco dei semplici modi per conservare le fragole e mangiarle tutto l’anno”.

Per la preparazione di questo semplicissimo cocktail si avrà bisogno di una bottiglia di champagne, zucchero, qualche goccia di limone e 400 gr di fragole. Le bollicine esalteranno ancor di più il sapore delle fragole. Per abbinare lo champagne alla frutta in generale, si consiglia uno champagne giovane, delicato. Ideale per l’accostamento alle fragole e ai frutti rossi in genere è il Pinot nero.

Tenere, nel frattempo, la bottiglia di champagne in fresco. Lavare accuratamente le fragole sotto acqua corrente e lasciare in uno scolapasta. Dopo un po’, quando si saranno asciugate, eliminare i piccioli e tagliare le fragole in piccoli pezzi. Successivamente spolverare un po’ di zucchero a velo o sciroppo di zucchero di canna, a proprio piacimento.

Prendere i flutes, ancora un po’ umidi e bagnare il bordo nello zucchero a velo o semolato. Inserire un po’ delle fragole tagliuzzate e versare lo champagne freddo. Non resta che servirlo ai propri ospiti.