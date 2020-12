Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Dopo aver dato non pochi problemi, il famigerato Cashback sembra aver trovato un po’ di pace.

L’app IO sta funzionando (pare) discretamente e gli iniziali malfunzionamenti sono solo un brutto ricordo.

In realtà, accanto a questa app ce ne sono altre che non hanno creato alcun problema tecnico e risultano migliori di IO sotto tanti aspetti. Tra queste vi è l’app Postepay, la più vantaggiosa dal punto di vista economico. L’app Postepay permette di guadagnare un euro in più per ogni transazione di almeno dieci euro fino ad un massimo di dieci euro al giorno.

Il sistema sarà valido fino al 28 febbraio del prossimo 2021 e sembra aver incuriosito diversi utenti.

Dove si può utilizzare il Cashback Postepay

Si è visto che con questo Cashback si guadagna un euro in più, ma dove si può utilizzare?

Alle Poste, presso diverse stazioni di servizio come Eni, presso grandi super e ipermercati tra cui Esselunga e nei negozi convenzionati. Si può anche usare presso alcuni tabaccai e nei Taxi Samarcanda della città di Roma.

Quali carte bisogna avere

Per utilizzare questo Cashback bisogna possedere le carte delle Poste, quali la Carta prepagata Postepay e di debito BancoPosta.

Senza le carte apposite non sarà difatti possibile avvalersi del rimborso del dieci per cento e dell’ulteriore euro su ogni transazione.

Come si usa

Al pari degli altri tipi di Cashback, anche qui è necessario innanzitutto scaricare l’app.

Durante il pagamento si dovrà inquadrare il Codice a barre direttamente dal cellulare utilizzando l’apposita app o attraverso la normale fotocamera del cellulare.

Basterà quindi autorizzare il pagamento e il gioco è fatto.

Le disfunzioni dell’app IO hanno portato molti cittadini a ricorrere a metodi alternativi per poter avere il rimborso del dieci per cento dei propri acquisti. Metodi che si sono rivelati decisamente migliori.

Se si possiede una carta Postepay o Bancoposta perché non sfruttarla, dato che con questo Cashback si guadagna un euro in più?