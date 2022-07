Il colpo di calore, è la conseguenza cui potrebbe incorrere l’organismo ad una temperatura di 40°. Si tratta di una condizione da non sottovalutare e che richiede un intervento immediato. Normalmente, il nostro organismo mette in campo sofisticati meccanismi di difesa per disperdere il calore. Generalmente, questo fenomeno si verifica a carico di bambini e adulti over 65. In ogni caso, i colpi di calore non vanno ignorati, perché potrebbero portare a complicazioni per: cervello, cuore, reni e muscoli. Nei casi più gravi, addirittura, esso può provocare la morte, attraverso un improvviso calo della pressione arteriosa. Fattori di rischio per i colpi di calore sono le temperature molto elevate, accompagnate da climi umidi. Poi, è assolutamente da evitare l’attività fisica intensa, praticata negli ambienti appena descritti.

Sintomi del colpo di calore e come prevenirlo

Veniamo, adesso, a capire come si riconosce il colpo di calore. Il suo sintomo principale è la temperatura corporea superiore ai 40° centigradi. A questo, si possono associare altri sintomi, quali: arrossamento cutaneo, nausea, vomito, accelerazione della respirazione e/o dei battiti cardiaci. Poi, ancora: scarsa sudorazione, mal di testa, crampi e debolezza muscolare, confusione ma anche perdita di conoscenza. Ma vediamo, con questo caldo bomba, come prevenire i colpi di calore. I consigli basilari da seguire sono:

1) idratarsi adeguatamente;

2) non vestire con indumenti pesanti;

3) utilizzare indumenti chiari, quando si è esposti al sole;

4) fare attenzione alle temperature troppo elevate, soprattutto nel caso in cui si assumano farmaci;

5) non praticare attività fisica sotto il sole e nelle ore più calde della giornata;

6) non sostare in automobile al sole nelle ore più calde della giornata.

Con questo caldo bomba, come prevenire i colpi di calore grazie ai consigli medici, evitando rischi per cuore, cervello reni e muscoli

I sintomi indicati sono sufficienti per farci capire che ci troviamo di fronte ad un colpo di calore. In questi casi, è fondamentale rivolgersi subito ad un medico. Nell’immediato, però, occorre tentare di far abbassare la temperatura corporea, nel seguente modo:

1) spostare l’individuo dal sole e riporlo all’ombra, togliendogli eventuali abiti in eccesso;

2) applicare impacchi freschi sul collo, sulla testa, sotto l’ascella e all’inguine;

3) vaporizzare acqua sul corpo. Questo gesto è importante per consentire la diminuzione della temperatura corporea tramite l’evaporazione del calore.

Approfondimento

Quali occhiali da sole dovremmo utilizzare in estate per proteggere gli occhi dai raggi UV e contrastare questi gravi rischi segnalati dagli esperti