Tenere una manicure perfetta durante le vacanze è un desiderio di molte. Però la salsedine, la sabbia, le docce frequenti possono ledere l’effetto compattezza di lunga durata.

Nell’ambito del fai-da-te, prima di partire per il mare è opportuno preparare la pelle con impacchi e maschere specifiche per unghie e mani per idratare la pelle e agevolare la rimozione di eventuali cuticole.

Il mondo del beauty suggerisce anche di lasciare libere le unghie per almeno un giorno tra un’applicazione di smalto e l’altra per rinforzarle.

Con questi trucchetti mettiamo in salvo la nostra manicure da salsedine e sabbia

Possiamo realizzare una maschera impacco fai-da-te per rendere morbide le nostre mani e prepararle al meglio all’impatto con sabbia e salsedine.

Gli ingredienti che ci occorrono sono un cucchiaio di olio di oliva, la polpa di un avocado e del succo di limone. Ovviamente chi ha problemi di allergie ad uno solo di questi componenti (o sospetta di averle), non deve considerare utile tale rimedio.

Questi ingredienti vanno miscelati tra loro e appena abbiamo un composto omogeneo lo applichiamo sulle nostre mani. Quindi lasciamo agire per 30 minuti, oppure teniamo l’impacco tutta la notte proteggendo le mani con dei guanti in lattice.

Appena procediamo al risciacquo possiamo procedere con l’applicazione di una base rinforzante.

Come rendere lo smalto resistente

Quindi la preparazione delle unghie è importante, però fondamentale è anche la scelta dello smalto. Soprattutto per il periodo di vacanza possiamo preferire uno smalto che contiene poche sostanze ossigenanti e di lunga durata. Si tratta dei cosiddetti “smalti high end” (lusso, alto livello), anche se costano un po’ di più, però, secondo gli esperti di beauty, reggono meglio e più a lungo.

Con questi trucchetti mettiamo in salvo la nostra manicure da salsedine e sabbia nel senso che riusciamo ad avere mani perfette più a lungo e soprattutto senza ricorrere all’estetista perché possiamo provare a risolvere da sole e tenere unghie curate per più giorni consecutivi. Bene inteso che si tratta di un tentativo per allungare di qualche giorno la tenuta. Poi dobbiamo certamente ripetere l’operazione.

Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo occupati a più riprese di manicure e trattamenti mani e possiamo approfondire al seguente link uno dei temi trattati: il sorprendente rimedio naturale per mani screpolate che si spaccano per colpa dell’igienizzante.