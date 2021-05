Non abbiamo il tempo di andare in palestra ma nemmeno la voglia. Perché chiudersi in una sala attrezzi con le belle giornate non è da tutti.

Non possiamo, però, nemmeno abbandonare e rilassare troppo il tono muscolare per i mesi di giugno, luglio e agosto. In qualche modo, soprattutto per chi è abituato ma anche per i principianti, un minimo di esercizio è necessario. Non solo per un fatto estetico ma proprio per il benessere del corpo e della mente.

Se poi guardiamo la bilancia, realizziamo che dobbiamo adoperarci in qualche modo. E possiamo farlo anche senza spostarci. Infatti, con questi tre esercizi cardio che possiamo fare a casa senza attrezzi riusciamo a perdere qualche chiletto e a tonificare il nostro corpo in vista della tintarella.

Di cosa si tratta

L’allenamento cardio va a stimolare il sistema cardiocircolatorio e consente quindi un allenamento cardiovascolare. Inoltre, comporta il consumo di grassi in eccesso.

Attenzione, però, perché non tutti possono praticarlo. Ad esempio, è sconsigliato a quanti hanno problemi cardiaci o respiratori. In questo caso, meglio confrontarsi prima con il proprio medico di fiducia. Diversamente possiamo procedere.

Corsetta a ginocchia alte

Il primo esercizio che possiamo svolgere stando a casa riguarda una corsetta sul posto portando in alto le ginocchia. Ottimo per riscaldarci, possiamo farlo all’inizio del nostro allenamento per la durata di 2-3 minuti circa.

La stessa durata la dedicheremo anche agli esercizi successivi. Per ogni tipologia, possiamo fare cicli di tre esercizi da 1 minuto ciascuno. Con una manciata di secondi di pausa tra l’uno e l’altro. Ovviamente ci regoleremo in base al nostro livello di partenza.

Jumping jack (saltelli)

Significa saltellare allargando le gambe e contemporaneamente le braccia che andiamo ad unire sopra la testa.

Il nostro corpo dovrà compiere piccoli salti che formano una piramide nella parte bassa e con le braccia chiudiamo un triangolo sopra la testa.

Ci sono anche dei video tutorial che mostrano l’esercizio. Molto noto e semplice da eseguire. Con questa esercitazione mettiamo in moto tutto il corpo.

Potenziamento glutei

Arriviamo agli step up, vero toccasana per glutei e cosce. Ovviamente rientrano tra gli esercizi cardio.

Possiamo eseguire l’allenamento senza alcun supporto. Basta un semplice gradino. Saliamo con una gamba e portiamo in alto il ginocchio dell’altra gamba. Cambiamo lato. E via così per almeno un minuto.

In 20 minuti al giorno per due, massimo tre volte a settimana, vedremo dei risultati incredibili. Direttamente sulla bilancia.