Sempre di più si sta diffondendo il riciclo creativo, grazie a ciò possiamo evitare di buttare ciò che è riciclabile e non inquinare l’ambiente. Sono tantissime le idee che possiamo rendere concrete grazie a questa semplice attività. Pensiamo alla creazione di lampade fai da te grazie al riciclo delle bottiglie di vetro. Oppure un’idea altrettanto valida è quella di riciclare i vecchi jeans per creare dei cuscini o dei tovaglioli all’americana e tanto altro.

Le idee per donare nuova vita agli oggetti non mancano mai. Il riciclo creativo ci permette di avere uno spazio diverso dagli altri e di personalizzare la nostra casa come più ci piace.

Con questi tre comuni oggetti é possibile creare quasi a costo zero un orologio da parete unico e originale.

Bottiglie di birra

Questo orologio è molto originale e sicuramente è adatto a chi è un collezionista di bottiglie di birra.

La prima cosa che dobbiamo procurarci, oltre alle bottiglie di birra preferibilmente tutte della stessa altezza, è una tavola di legno. La tavola di legno ci serve per reggere il peso e per apporre i ganci, utili per appendere l’orologio alla parete. Prendiamo la tavola di legno, scegliamo la forma che più ci piace, e incolliamo con la colla a caldo le nostre bottiglie. Successivamente inseriamo il meccanismo per orologio completo di lancette, questo è facilmente reperibile. Ecco qui la prima idea di orologio da parete unico e originale.

Ruota della bicicletta

Per alcuni può essere impensabile rendere la ruota della bicicletta un orologio da parete, ma in realtà è di semplice realizzazione. Basterà recuperare la ruota di una nostra vecchia bici e dipingerla con il colore che più ci piace. Una volta fatto questo apponiamo il meccanismo per orologio e appendiamolo direttamente al muro. Ecco pronto l’orologio da parete che lascerà tutti incredibilmente stupiti.

Tessere del domino

In casa abbiamo tutti dei giochi di società sparsi qua e là, alcuni nemmeno ci giocano più e li lasciano in un cassetto. Per ridare vita ai nostri giochi possiamo pensare al riciclo creativo. In questo caso con le tessere del domino possiamo creare un orologio davvero originale. Scegliamo le tessere con il numero di riferimento, una tavola di legno medio grande e utilizziamo la colla a caldo per fissare. Anche qui apponiamo il meccanismo per orologi e i ganci per appendere alla parete l’orologio. Ecco qui, il gioco è fatto.

