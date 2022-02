L’emblema dell’eleganza è di sicuro il tacco stiletto. Alto e affilato, lo stiletto va portato da chi ha un po’ di pratica, altrimenti può mietere molte vittime fra le caviglie inesperte. Ci sono, però, delle alternative con tacchi che da tutte possono essere indossati e che comunque sono molto raffinati. Con questi tacchi possiamo sorprendere con la nostra classe ed eleganza.

A bicchiere o rocchetto

Si tratta di un tacco a forma larga e all’attaccatura alla suola e termina stretto. Solitamente è un tacco basso che non supera i 5 centimetri. Questo tacco è quello tipico delle calzature delle ballerine di tango. Si abbina molto bene ad una scarpa décolleté con il cinturino. Un paio di jeans leggermente a zampa d’elefante sarà l’abbinamento ideale per l’ufficio. Attenzione però, se dovessimo camminare in strade o piazze lastricata di porfido, in quanto si potrebbe incastrare fa un sanpietrino e l’altro. Il consiglio è portare sempre con noi un paio di ballerine extra-comode.

Tacco Luigi XV o a clessidra

Questo tipo di tacco è stato reso famoso dal sovrano francese che al giorno d’oggi potremmo etichettare con trend setter o influencer. Luigi XV, quanto a gusto, ne aveva da vendere per l’arredamento così come per le calzature. Il tacco Luigi XV ha attaccatura ampia che verso la metà si restringe e sul finale diventa di nuovo largo e comodo. Anche in questo caso non si tratta di un tacco alto ma può aggiungere un tocco inedito ad un banalissimo pantalone a sigaretta nero.

Con questi tacchi possiamo essere eleganti per l’ufficio o un appuntamento di lavoro con un semplice paio di jeans

Per rendere originali le nostre scarpe c’è una moda che sta imperversando sui social e non solo. Si tratta di imprimere sulla suola delle scritte oppure di farla tingere. Esistono infatti dei calzolai specializzati che svolgono questo tipo di lavorazione. Le scarpe con la suola rossa più celebri sono le Louboutin, calzature extralusso famose in tutto il Mondo. All’origine di queste décolleté anni Novanta, c’è un divertente aneddoto. Si vocifera che lo stilista parigino, Louboutin, mentre stava valutando dei prototipi, notò la sua segretaria mentre stava mettendo lo smalto rosso alle unghie. Ebbe così l’idea geniale che ha reso desiderabili, queste iconiche calzature dalla suola rossa. Anche oggi sono oggetto cult indossate da star del calibro di Beyoncé a Victoria Beckham.

Approfondimento

Scegliendo il cappotto e i tacchi giusti, chi ha il fisico a pera potrà mimetizzare pancia gonfia e fianchi larghi