Tutti conosciamo l’importanza di conoscere più lingue.

Soprattutto per farsi strada nel mondo del lavoro, la conoscenza di una o più lingue è sempre un valore aggiunto nel nostro curriculum.

Alcune in particolare, come l’inglese e lo spagnolo, sono più diffuse e in determinati contesti più richieste.

Ma nell’ultimo decennio si sono fatte strada altre lingue ad oggi considerate anche più importanti per alcuni lavori particolari. Sono il cinese e l’arabo.

Se ci occupiamo di traduzioni, di interpretariato o anche di cybersecurity o di relazioni internazionali queste sono le lingue che oggi vanno per la maggiore.

Saperle parlare è sicuramente un vantaggio, ma come possiamo fare per impararle in modo non convenzionale sembra un mistero.

Cosa possiamo fare per iniziare o migliorare le nostre conoscenze

Per quanto l’esperienza sul campo e lo studio mirato di una lingua siano sempre fondamentali e propedeutici, ci sono anche altri metodi che possiamo utilizzare.

Per perfezionare la nostra conoscenza o, se siamo amatoriali, per imparare una lingua da zero ci sono diversi metodi.

Sarà molto semplice e divertente con questi strumenti ed abitudini imparare o perfezionare le lingue che ci piacciono.

Approcciarsi ad una nuova lingua e costituire una base per il nostro studio o un approfondimento di uno studio già intrapreso non sarà mai stato più semplice.

Ci sono diverse applicazioni che ci aiutano in questo campo e tantissime azioni quotidiane che possiamo fare per aiutarci in questo senso.

La cosa fondamentale è avere costanza, pazienza ma soprattutto interesse. Imparare una lingua nuova richiede impegno e concentrazione.

Per questo è fondamentale che ci sia da parte nostra la voglia di farlo e la consapevolezza che potrebbe scaturire qualcosa di buono da questo sforzo.

Con questi strumenti ed abitudini imparare o perfezionare le lingue sarà un gioco da ragazzi

In particolare parliamo di Drops, un’applicazione molto intuitiva e divertente per iniziare a conoscere una lingua da zero.

Il funzionamento estremamente semplice e la facilità di comprensione dei meccanismi la renderanno per niente noiosa e davvero funzionale.

Infatti quest’applicazione ha un funzionamento che ricorda quasi un gioco. Ma, soprattutto, ci aiuta ad imparare quei 1000+ vocaboli fondamentali per iniziare a colloquiare in un Paese a noi sconosciuto.

Molto utile per chi va in vacanza o per chi si trasferisce.

Questa applicazione si basa sulle immagini e questo la rende semplicissima da usare.

La connessione che si crea con l’utilizzatore è tale che non saremo più spiazzati di fronte ad una lingua che non conosciamo.

Se invece volessimo approfondire di una lingua che già mastichiamo uno dei metodi migliori è quello di guardare film e serie TV in lingua originale.

Così impareremo a padroneggiare i modi di dire e a sembrare dei veri nativi.