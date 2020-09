I disturbi dell’apparato urinario e riproduttore maschile possono essere talvolta assai fastidiosi e invalidanti. Una diagnosi precoce ed un intervento medico o farmacologico sul disturbo potrebbero ridurne la gravità ed evitare possibili ricadute. Con questi sintomi potresti avere una seria prostatite che è bene non trascurare prima che si aggravi. I nostri esperti di ProiezionidiBorsa vi indicano quali sono e a quali aspetti prestare la massima attenzione per la cura della salute.

Quando insorge

Quando parliamo di prostatite, intendiamo riferirci ad una infiammazione della prostata. Questo disturbo può essere acuto o cronico e solitamente la causa di insorgenza principale è ascrivibile ad una infiammazione batterica. Alcuni batteri dell’intestino, in caso di prostatite, raggiungono l’uretra fino a causarne l’infezione. In relazione alla forma di infiammazione che colpisce la persona si può fare una diagnosi piuttosto specifica. A questa causa piuttosto comune, si aggiungono anche alcuni fattori di rischio che coinvolgono: l’età avanzata, la familiarità con il disturbo, dei microtraumi ripetuti o altre infezioni delle vie urinarie.

Quali sono i sintomi della prostatite acuta

Come abbiamo detto, la prostatite può essere acuta o cronica e presentare particolari caratteristiche. Ad esempio, con questi sintomi potresti avere una seria prostatite acuta:

dolore localizzato alla prostata, all’inguine o alla parte bassa della schiena; stranguria, ossia fuoriuscita dell’urina lenta e particolarmente dolorosa; urgente bisogno di urinare o difficoltà durante la minzione; dolori durante la copulazione o la defecazione; in alcuni casi, febbre elevata.

Ricordiamo che quando si soffre di prostatite acuta, i sintomi tendono a comparire improvvisamente e con una certa intensità.

Quali sono i sintomi e come si cura

Nel caso della prostatite cronica, invece, si manifestano in maniera più lenta e graduale. Non è raro che si alternino periodi in cui i dolori sono più accentuati a periodi in cui i fastidi sono più lievi. Con questi sintomi potresti avere una seria prostatite cronica:

disuria, ossia senso di bruciore o dolore durante la minzione; impellente bisogno di urinare con una certa frequenza; episodica presenza di sangue nelle urine; nicturia, ossia frequenti episodi di minzione notturna; dolore nell’area pelvica e nella parte bassa della schiena; episodi di febbre lieve e non superiore ai 38 gradi.

In questi casi, per ottenere una diagnosi certa della propria condizione clinica si suggerisce sempre di consultare un medico specialista. La prostatite i può solitamente curare per mezzo di una terapia farmacologica i cui tempi e dosi vengono indicati dal medico.

Un controllo periodico dello stato di salute della prostata è sempre consigliabile per evitare patologie di più grave entità. In questi casi, è sempre utile richiedere al medico un check-up diagnostico completo