Quante volte ci saremmo voluti godere una bella piadina farcita, ma ci siamo bloccati per paura della dieta? Nell’immaginario classico la piada come la pizza, essendo costituite prevalentemente da carboidrati, sono piatti che cerchiamo di limitare. Ma tutto questo terrorismo psicologico, intorno a questa ricetta della tradizione romagnola, in realtà è un poco esagerato. I grammi di carboidrati presenti nella piadina sono infatti inferiori a quelli della pizza, e inoltre basterà fare attenzione ai condimenti.

Non serve farcirla con cipolla e salsiccia, e farla diventare un piatto da temere. Inoltre, se la facciamo da soli evitando troppo olio o burro nell’impasto e nella cottura, la via verso l’accettazione della piadina come pranzo o cena è già battuta.

Con questi semplici ingredienti trasformiamo una gustosa piadina in un pasto sano adatto alla dieta.

Cerchiamo di lavorare anche sull’impasto senza usare grassi animali o formaggi in fase di cottura

Prima di tutto ci occupiamo dell’impasto. Acqua e farina, un pizzico di sale, uno di zucchero, un filo di olio e giusto qualche grammo di lievito di birra per dare volume all’impasto. Lavoriamo bene con le mani e lasciamo a riposare la pagnottella per un’oretta circa.

A questo punto, se abbiamo una padella apposita per cuocere la piadina, la mettiamo sul fuoco. Altrimenti usiamone una antiaderente, basterà sporcare uno scottex con un goccio di olio e passarlo sulla superficie. Evitiamo di inserire burro o formaggio nell’impasto al momento della cottura.

Passiamo, dunque, al condimento. Possiamo fare una ratatouille di verdure varie tra cui zucchine, peperoni e melanzane a striscioline. Cuociamo e poi mettiamo sulla piadina insieme ai fiocchi di latte, che troviamo tranquillamente al supermercato.

Un’altra idea può essere quella di spalmare la nostra piada con dello yogurt greco bianco e accompagnare con della rucola o delle spinaci cotte al vapore.

Bresaola, rucola e pomodorini è un altro ottimo accostamento, che ci consente di equilibrare il pasto con proteine, carboidrati e fibre.

Oppure possiamo optare per insalata mista e fesa di tacchino. Anche il prosciutto cotto può essere una variante, magari con del formaggio skyrella e delle carote a rondelle.

C’è anche la versione per i super golosi, che non sanno dire di no al dolce. Ci basterà, infatti, farcirla sempre con dello yogurt greco e dei pezzetti di frutta fresca o cioccolato fondente. Oppure con un cucchiaino di miele e delle mandorle o noci. Uno spicchietto e anche il fine pasto è servito.

Insomma i modi per rendere la nostra piadina sana e gustosa ci sono. Senza demonizzarla e renderla un piatto pieno di sughi, oli e grassi. Può essere, infatti, un ottimo pasto volante se abbiamo fretta, un salva cena o un pranzo da ufficio. Senza perdere gusto e sfiziosità.