Tutti puliscono coperte, lenzuola e coprimaterassi, ma quanti controllano veramente la pulizia del proprio materasso? È qualcosa che dovremmo fare tutti, dato che un materasso sporco può anche essere un rischio per la salute. Certo dipende tutto dal tipo di macchia, ma anche le meno pericolose possono essere fastidiose e vanno eliminate.

Con questi semplici e veloci metodi potremo rimettere a nuovo il nostro materasso in modo efficiente e facile, soprattutto per quanto riguarda le macchie di urina. Ne sa qualcosa chi ha figli piccoli, chi bada ad animali domestici o chi si prende cura di persone non autosufficienti.

È molto più che una questione di estetica. Si tratta di rendere sano e pulito un luogo che dovrebbe essere sicuro e accogliente al 100%, quello del riposo.

Le macchie di urina sono piuttosto dure da eliminare, ma esistono metodi semplici e naturali per occuparsene. Prima di tutto ricordiamo che l’ideale sarebbe intervenire quando il danno è fatto da poco. Sulla macchia ancora umida, infatti, si possono avere risultati migliori, anche solo asciugando e assorbendo prima di fare la smacchiatura vera e propria.

Una delle soluzioni può essere usare il bicarbonato di sodio e inumidire l’area. Dopo dieci minuti potremo rimuovere ogni residuo, e ripetere il trattamento se necessario. Questa è anche la soluzione più efficace contro ogni possibile traccia di odore, per via dell’azione del bicarbonato stesso.

Un altro metodo possibile è quello di usare acqua ossigenata. Una volta coperta l’area interessata, lasciamo agire l’acqua ossigenata e poi risciacquiamo la zona.

In entrambi i casi l’ideale per l’asciugatura è lasciare il materasso al sole e all’aria aperta. Ma se non è possibile, possiamo aiutarci con un phon.

Dopo queste semplici operazioni il nostro materasso sarà di nuovo pronto all’uso, e potremo rimetterlo a posto in tutta tranquillità.