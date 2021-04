Con questi semplici consigli sarà impossibile perdere le chiavi!

Quante volte ci sarà capitato: dobbiamo uscire, controlliamo di aver preso tutto, e ci rendiamo conto che non troviamo le chiavi. Che siano di casa, della macchina, dell’ufficio o altro ancora, non è sempre facile tenerle sotto controllo. Avevamo visto insieme cosa fare in caso ci fossimo accorti di aver perso le chiavi una volta fuori di casa: ma bastano pochi accorgimenti per risolvere il problema alla radice. Ecco qualche trucco per aiutarci a essere sicuri di avere con noi le chiavi quando dobbiamo uscire.

La prima soluzione è la più ovvia: un bel portachiavi. Ce ne sono per tutti i gusti, e possono diventare oggetti non solo utili, ma anche belli. Scegliendo quello della forma o del colore che ci piace, arricchiremo il nostro stile e ricorderemo più facilmente dove sono le nostre chiavi. E poi ricordiamolo: ci sono portachiavi per tutte le misure: se siamo recidivi basterà prendere un portachiavi più grande e il gioco sarà fatto.

Il portachiavi può anche essere a muro: anche in questo caso ce ne sono di ogni stile, genere e misura. Basta appenderlo in una stanza di nostro gusto e ricordarci di tenere lì tutte le nostre chiavi: ci abitueremo molto in fretta ad averlo come punto di riferimento.

Siate tecnologici

Se i rimedi classici non bastano, possiamo rivolgerci alla tecnologia. Ormai è facile procurarci via internet gadget tecnologici di ogni tipo: il portachiavi non fa eccezione. In particolare alcuni modelli contengono un piccolo trasmettitore bluetooth che potremo collegare ad una apposita app sul nostro smartphone. A quel punto ritrovare le chiavi sarà un vero gioco da ragazzi.

Siate creativi

Un’ottima soluzione è quella di sfruttare oggetti di uso comune per tenere a portata le nostre chiavi. Un esempio? Un semplice moschettone: non sarà il massimo dell’eleganza, ma può tenere insieme molte chiavi. Inoltre è delle giuste dimensioni per essere facile da trovare, e in poche mosse si può agganciare ai pantaloni o alla giacca. E se ci troviamo in una situazione formale, possiamo sganciarlo rapidamente e nasconderlo senza ingombro.

Un altro ottimo metodo è semplicemente quello di essere metodici

Abituiamoci per esempio a lasciare sempre le chiavi nello stesso posto dove teniamo il telefonino o di altri oggetti di uso frequente. O ancora meglio, lasciamole sempre vicine all’ingresso, bene in vista: in questo modo sarà facile verificare al volo se le abbiamo dimenticate e recuperarle.

Con questi semplici consigli sarà impossibile perdere le chiavi!