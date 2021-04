In quasi tutto il Paese il tempo è incerto e il rischio pioggia è alto. Ma non è una buona ragione per rinunciare a un po’ di movimento: con questi semplici consigli possiamo andare a correre in tranquillità anche sotto la pioggia.

La cosa importante è essere preparati: non dimentichiamo di consultare le previsioni del tempo, e di partire ben attrezzati per il nostro giro anche quando il tempo è variabile. Soprattutto se quando facciamo attività fisica ci portiamo dietro portafogli, cellulare o magari lettore musicale.

Con questi semplici consigli possiamo andare a correre in tranquillità anche sotto la pioggia

La prima cosa a cui badare ovviamente è l’abbigliamento. No all’abbigliamento “plasticoso” e non traspirante, che ci fa sudare senza farci dimagrire e rende la corsa spiacevole. Scegliamo vestiti impermeabili, traspiranti e facilmente lavabili, magari con tasche a prova d’acquazzone per i nostri accessori. Basta un po’ di attenzione quando facciamo spese in un negozio di articoli sportivi e avremo solo l’imbarazzo della scelta.

Anche la scelta delle scarpe è fondamentale. È essenziale che la suola dia una buona aderenza su qualsiasi terreno bagnato, per evitare scivoloni e cadute. Quando le scegliamo va bene cercare il risparmio, ma solo fino a un certo punto. Spendere un po’ di più significa avere scarpe fatte in materiali migliori, più impermeabili e dalla vita più lunga.

Partiamo preparati

La preparazione non è tutta legata alla scelta dei vestiti. È fondamentale ricordare di preparare anche il nostro corpo facendo un po’ di sano stretching e un po’ di riscaldamento. Con pochi minuti di esercizio usciremo già pronti, evitando la sensazione di freddo e diminuendo il rischio di crampi e altri infortuni. Le nostre gambe saranno più elastiche e reattive e la nostra corsa darà risultati migliori.

Infine anche la casa può essere preparata con un semplice accorgimento. Prima di partire pensiamo che al ritorno saremo bagnati e magari anche sporchi di terra o fango, e non vogliamo certo combinare disastri in casa. Meglio allora lasciare all’ingresso fogli di giornale in abbondanza, e magari un cambio pulito o un paio di ciabatte che ci permettano di arrivare in doccia senza creare troppi danni.