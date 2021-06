Il lino, si sa, è un tessuto meraviglioso. Leggerissimo, adatto per l’estate, elegante, duraturo, resistente. Però molto difficile da stirare e tenere ben piegato. Per questo motivo abbiamo deciso di svelare questi segreti. Con questi segreti delle migliori sartorie non rovineremo più i nostri abiti di lino quando li laviamo e stiriamo.

Come lavare il lino

Un primissimo consiglio è quello di lavare il lino in acqua utilizzando solamente del sapone neutro e non i detersivi commerciali.

Questi detersivi, infatti, contengono quelli che vengono definiti “azzurranti”. Gli azzurranti sono sostanze che si depositano sul colore di fondo alterando la tonalità, e a volte anche il colore stesso.

Fare sempre in acqua fredda i primi lavaggi dei capi di lino.

Meglio non versare il sapone direttamente sul tessuto ma mescolarlo all’acqua prima di lavarlo.

Mai usare per il lino i prodotti che si utilizzano per la lana, come l’ammorbidente, che gonfia il filo di lino e lo rende meno resistente.

Se si deve utilizzare la candeggina, si devono lavare i capi in acqua fredda e poi risciacquare per bene. Al posto della candeggina usare acqua ossigenata se possibile

Trattare le macchie nei tessuti di lino

Vino. La macchia di vino rosso è un incubo per i vestiti, soprattutto per quelli chiari. Il segreto è quello di coprirla subito con del vino bianco. Oppure tamponare la macchia con sale e aceto bianco o sale e succo di limone. Risciacquare il capo subito dopo e con abbondante acqua.

Cera. Cercare di eliminare quanta più cera possibile con una spatola o comunque con un oggetto simile, non tagliente. Posizionare poi il tessuto tra due strati di carta assorbente e stirare finché non viene via tutta la cera. Assolutamente non lavare!

Sangue. Sciacquare immediatamente con acqua fredda. Se la macchia non è fresca, insaponare, lasciare in ammollo per qualche minuto e strofinare. Alla fine sfregare leggermente con l’aceto bianco e risciacquare.

Olii, grassi, salse o trucchi. Rimuovere con una spatola o altro arnese simile la parte solida. Trattare con trielina e borotalco al fine di evitare aloni. Infine spazzolare e lavare.

Come stirare il lino

Con tessuto umido stirare a ferro molto caldo oppure anche a vapore, stirando il rovescio e, se necessario, anche il dritto.

Se i capi presentano decorazioni o lamè, stirare a temperatura bassa e con un panno in mezzo.

Abbiamo visto, dunque, perchè con questi segreti delle migliori sartorie non rovineremo più i nostri abiti di lino quando li laviamo e stiriamo.